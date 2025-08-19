Limba română: Ce înseamnă cuvântul „obstinație”

Obstinație este un termen din limba română care desemnează o atitudine de încăpățânare extremă sau o perseverență dusă până la rigiditate.

DEX-ul (Dicționarul Explicativ al Limbii Române) definește „obstinație” astfel:

„Încăpățânare, stăruință neînduplecată; perseverență exagerată.”

Cu alte cuvinte, obstinația apare atunci când o persoană insistă asupra unui punct de vedere, a unei decizii sau a unei acțiuni, fără să accepte argumente contrare, chiar și atunci când acestea sunt logice sau evidente.

Obstinație vs. Perseverență

La prima vedere, obstinația seamănă cu perseverența, însă există o diferență subtilă:

Perseverența este calitatea pozitivă de a continua un efort până la obținerea rezultatului dorit.

Obstinația apare atunci când perseverența devine excesivă și se transformă într-o rigiditate mentală sau într-o încăpățânare irațională.

Exemple din viața de zi cu zi

Citește pe Antena3.ro Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei

O persoană refuză să recunoască faptul că s-a rătăcit și continuă să meargă pe drumul greșit – aceasta este obstinație.

Un coleg de serviciu susține aceeași idee într-o ședință, deși toți ceilalți îi aduc argumente solide contra – aceasta este tot obstinație.

Când poate fi obstinația utilă?

Deși are, de regulă, o conotație negativă, obstinația poate fi, în anumite situații, o armă de rezistență:

În fața unei nedreptăți, a insista cu obstinație asupra adevărului poate aduce schimbări pozitive.

În artă sau știință, mulți inventatori sau creatori au insistat cu obstinație și nu au renunțat la ideile lor, chiar dacă erau respinși de contemporani.

Obstinația este acea încăpățânare neclintită, care poate fi uneori piedică în calea progresului, dar, folosită cu discernământ, poate deveni și un motor al reușitei.