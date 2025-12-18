Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ostentativ”?

De multe ori este folosit cu sens negativ, dar nu întotdeauna cu precizie. Ce înseamnă, de fapt, „ostentativ” și când este corect să-l folosim?

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul ostentativ este definit astfel:

OSTENTATÍV, -Ă, adj. – Care este făcut în mod intenționat pentru a atrage atenția; demonstrativ, fățiș, afișat cu intenție.

Forma provine din latinescul ostentare, care înseamnă „a arăta”, „a expune”.

Ce transmite, de fapt, cuvântul „ostentativ”

În esență, „ostentativ” descrie un gest, un comportament sau o atitudine afișată deliberat, cu scopul clar de a fi observată de ceilalți. Nu este vorba doar despre vizibilitate, ci despre intenția de a impresiona, provoca sau epata.

De aceea, termenul este frecvent asociat cu:

luxul afișat excesiv,

atitudinile provocatoare,

gesturile demonstrative,

comportamentele care „cer” atenție.

Exemple de utilizare corectă

A purtat ostentativ bijuterii scumpe.

Și-a afișat ostentativ nemulțumirea.

Gestul său ostentativ a atras reacții negative.

În toate aceste exemple, cheia este intenția clară de a atrage atenția.

Are „ostentativ” întotdeauna un sens negativ?

De cele mai multe ori, da. În uzul curent, „ostentativ” are o nuanță critică, sugerând exagerare, lipsă de discreție sau dorință excesivă de validare. Totuși, din punct de vedere strict lingvistic, cuvântul nu este negativ în sine, ci capătă această valoare prin context.

De exemplu, o atitudine ostentativă poate fi percepută diferit:

negativ, ca lipsă de bun-simț sau modestie;

neutru, ca gest demonstrativ;

rar, pozitiv, în contexte artistice sau simbolice.

Diferența dintre „ostentativ” și „evident”

Un aspect important este că ostentativ ≠ evident.

Ceva evident poate fi vizibil fără intenție, pe când ceva ostentativ este afișat intenționat.

Ostentativ = văzut pentru că a fost arătat deliberat

Evident = văzut pentru că nu poate fi ignorat

De ce e bine să folosim corect cuvântul

Folosirea corectă a termenului „ostentativ” ne ajută să fim mai preciși în exprimare și să evităm judecăți grăbite. Nu tot ce este vizibil este ostentativ, iar nu orice gest atrage atenția cu rea intenție.

Într-o societate în care imaginea contează tot mai mult, cuvântul „ostentativ” spune, de fapt, o poveste despre intenție, percepție și limitele dintre discreție și afișare.