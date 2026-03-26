Limba română: Ce înseamnă cuvântul „penurie”

De cele mai multe ori, termenul apare în contexte legate de crize economice, probleme de aprovizionare sau situații excepționale.

Dar ce înseamnă, mai exact, „penurie”?

Definiția cuvântului „penurie” din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul penurie înseamnă:

Penurie = lipsă mare, insuficiență, deficit mare de bunuri necesare traiului.

Cu alte cuvinte, penuria apare atunci când anumite produse sau resurse nu se mai găsesc în cantități suficiente pentru populație.

Ce înseamnă penurie, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, penuria înseamnă o lipsă gravă de produse importante. Nu este vorba doar despre o scumpire, ci despre situația în care produsele:

se găsesc foarte greu,

se dau pe cartelă,

se epuizează rapid,

nu ajung pentru toată lumea.

De exemplu, pot exista:

penurie de alimente

penurie de combustibil

penurie de medicamente

penurie de energie

penurie de apă

De ce apare penuria

Penuria apare, de obicei, atunci când:

producția scade;

importurile sunt blocate sau reduse;

cererea este foarte mare;

apar crize economice;

apar războaie sau crize energetice;

statul plafonează prețurile, iar producătorii nu mai vor să vândă în pierdere;

apar probleme de transport sau aprovizionare.

Practic, penuria apare atunci când cererea este mai mare decât oferta, iar piața nu mai poate asigura produsele necesare.

Diferența dintre scumpiri și penurie

Este important de știut că scumpirea nu înseamnă penurie, dar penuria duce aproape întotdeauna la scumpiri.

Scumpire = produsele există, dar sunt mai scumpe.

Penurie = produsele nu se mai găsesc sau se găsesc foarte greu.

Exemple istorice de penurie în România

Românii au mai trecut prin perioade de penurie, mai ales înainte de 1989, când existau:

penurie de alimente

penurie de benzină

penurie de curent electric

penurie de căldură

penurie de medicamente

Atunci, multe produse se dădeau pe cartelă și oamenii stăteau la cozi pentru produse de bază.

Penurie înseamnă o lipsă gravă de produse esențiale, nu doar prețuri mari. Este un termen economic folosit atunci când piața nu mai poate asigura suficiente bunuri pentru populație.

De aceea, atunci când auzi la știri despre „penurie”, înseamnă că există riscul ca anumite produse importante să nu se mai găsească deloc sau să fie raționalizate.