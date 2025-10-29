Limba română: Ce înseamnă cuvântul „perimat”?

Unul dintre acestea este termenul „perimat”, des întâlnit în documente oficiale, în limbajul juridic sau în exprimarea administrativă.

Așadar, ce înseamnă mai exact perimat și în ce contexte se folosește?

Definiția cuvântului perimat conform DEX:

PERIMÁT, -Ă, perimați, -te, adj.

(din fr. périmé)

Care nu mai este valabil; anulat, caduc, învechit.

(în limbaj juridic) Se spune despre un proces sau un act procedural care și-a pierdut valabilitatea din cauza neîndeplinirii actelor de procedură într-un anumit termen legal.

Sursa: DEX Online (ediția 2023)

Explicație pe înțelesul tuturor

Pe scurt, perimat înseamnă ceva expirat, nevalabil, depășit.

De exemplu, un dosar, un proces sau un contract poate fi declarat perimat dacă a trecut prea mult timp fără ca părțile implicate să facă vreun demers. În limbaj comun, putem folosi termenul și pentru a descrie idei, legi sau lucruri care nu mai sunt de actualitate.

Exemple de utilizare:

„Procesul a fost declarat perimat , întrucât părțile nu au depus cereri timp de un an.”

„Această lege este complet perimată , trebuie actualizată.”

„Metodele vechi de lucru sunt considerate perimate în mediul modern de afaceri."

Sinonime:

expirat

anulat

caduc

învechit

nevalabil

Cuvântul „perimat” este un termen cu tentă oficială, dar ușor de înțeles dacă îl asociem cu ideea de „ceva ce nu mai e valabil sau actual”. Fie că vorbim de un document, un proces sau o idee, perimat marchează trecerea timpului și pierderea valabilității.