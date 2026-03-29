Limba română: Ce înseamnă cuvântul „periplu”

Este un cuvânt elegant, folosit mai ales în limbajul literar sau jurnalistic.

Dar ce înseamnă, mai exact, „periplu”?

Definiția cuvântului „periplu” din DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):

Periplu = călătorie lungă, cu multe opriri, făcută pe mare sau pe uscat; excursie lungă; ocol.

Ce înseamnă „periplu”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, periplu înseamnă o călătorie lungă, în mai multe locuri, nu doar o deplasare scurtă dintr-un loc în altul.

Este un cuvânt folosit când cineva:

călătorește mult timp,

trece prin mai multe orașe sau țări,

face o călătorie cu mai multe opriri,

face un tur mai lung.

Exemple de folosire a cuvântului „periplu”

A făcut un periplu prin Europa timp de două luni.

Periplul navei a durat mai multe săptămâni.

Artistul a pornit într-un periplu prin mai multe orașe din țară.

Echipa a făcut un periplu în Asia pentru filmări.

Sinonime pentru „periplu”

călătorie

tur

excursie

voiaj

itinerar

ocol

Când se folosește corect cuvântul „periplu”

Cuvântul este folosit mai ales:

în presă

în literatură

în articole de călătorie

în reportaje

în documentare

în limbajul jurnalistic

Este un cuvânt mai elegant decât „călătorie” și este folosit când se vrea o exprimare mai expresivă.

„Periplu” înseamnă o călătorie lungă, cu multe opriri, în mai multe locuri. Este un cuvânt folosit mai ales în limbajul literar și jurnalistic, pentru a descrie o călătorie mai amplă, nu o simplă deplasare.