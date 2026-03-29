Limba română: Ce înseamnă cuvântul „periplu”

de Andreea Tiron    |    29 Mar 2026   •   06:40
Sursa foto: Este un cuvânt mai elegant decât „călătorie"

Cuvântul „periplu” este des întâlnit în articole, cărți, reportaje de călătorie sau la știri, mai ales atunci când este descrisă o călătorie mai lungă, cu mai multe opriri.

Este un cuvânt elegant, folosit mai ales în limbajul literar sau jurnalistic.

Dar ce înseamnă, mai exact, „periplu”?

Definiția cuvântului „periplu” din DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):

Periplu = călătorie lungă, cu multe opriri, făcută pe mare sau pe uscat; excursie lungă; ocol.

Ce înseamnă „periplu”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, periplu înseamnă o călătorie lungă, în mai multe locuri, nu doar o deplasare scurtă dintr-un loc în altul.

Este un cuvânt folosit când cineva:

  • călătorește mult timp,
  • trece prin mai multe orașe sau țări,
  • face o călătorie cu mai multe opriri,
  • face un tur mai lung.

Exemple de folosire a cuvântului „periplu”

A făcut un periplu prin Europa timp de două luni.

Periplul navei a durat mai multe săptămâni.

Artistul a pornit într-un periplu prin mai multe orașe din țară.

Echipa a făcut un periplu în Asia pentru filmări.

Sinonime pentru „periplu”

  • călătorie
  • tur
  • excursie
  • voiaj
  • itinerar
  • ocol

Când se folosește corect cuvântul „periplu”

Cuvântul este folosit mai ales:

  • în presă
  • în literatură
  • în articole de călătorie
  • în reportaje
  • în documentare
  • în limbajul jurnalistic

Este un cuvânt mai elegant decât „călătorie” și este folosit când se vrea o exprimare mai expresivă.

„Periplu” înseamnă o călătorie lungă, cu multe opriri, în mai multe locuri. Este un cuvânt folosit mai ales în limbajul literar și jurnalistic, pentru a descrie o călătorie mai amplă, nu o simplă deplasare.

