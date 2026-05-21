Limba română: Ce înseamnă cuvântul „postulat”

Deși termenul pare complicat la prima vedere, sensul său este mai simplu decât pare.

Mulți oameni folosesc expresii precum „acest lucru este un postulat” fără să cunoască exact definiția termenului și contextul corect în care poate fi utilizat.

Definiția cuvântului „postulat” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), termenul „postulat” înseamnă:

POSTULÁT – propoziție considerată adevărată fără a fi demonstrată și care servește ca bază pentru construirea unei teorii sau a unui sistem de raționament.

Cu alte cuvinte, un postulat este o idee sau o afirmație acceptată ca adevărată de la început, fără să mai fie nevoie de demonstrații suplimentare.

Unde este folosit termenul

Cuvântul „postulat” apare mai ales în:

matematică;

filozofie;

logică;

știință;

argumentație și dezbateri.

În matematică, postulatele sunt reguli fundamentale pe baza cărora se construiesc teorii întregi.

Exemple celebre de postulate

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este cel din geometria lui Euclid, unde postulatele reprezintă principiile de bază ale geometriei clasice.

De exemplu:

prin două puncte distincte poate trece o singură dreaptă;

o dreaptă poate fi prelungită la infinit.

Aceste afirmații sunt acceptate ca adevărate fără demonstrație și devin baza întregului sistem geometric.

Cum se folosește în limbajul obișnuit

În vorbirea de zi cu zi, termenul este utilizat pentru a desemna:

o idee de bază;

un principiu acceptat;

o premisă considerată evidentă.

Exemple:

„Acest postulat stă la baza întregii teorii.”

„Autorul pornește de la postul că omul are nevoie de libertate.”

„În economie există mai multe postulate considerate fundamentale.”

Diferența dintre „postulat” și „teorie”

Mulți confundă aceste noțiuni, însă există diferențe importante:

postul este acceptat fără demonstrație;

teoria este construită și demonstrată pe baza unor argumente și dovezi.

Astfel, postulatele reprezintă punctele de plecare ale unei teorii.

Originea cuvântului

Termenul „postulat” provine din limba latină, din cuvântul postulatum, care înseamnă „cerință”, „premisă” sau „ceva presupus”.

Astăzi, cuvântul este folosit atât în domeniile academice, cât și în limbajul curent, pentru a desemna idei considerate fundamentale și acceptate ca adevărate.