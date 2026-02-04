Limba română: Ce înseamnă cuvântul „precar”

Cuvântul exprimă ideea de vulnerabilitate și lipsă de stabilitate, având adesea o conotație negativă.

Definiția cuvântului „precar” din DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul precar este definit astfel:

PRECAR, -Ă, adjectiv –

Care nu oferă siguranță, nesigur, instabil; lipsit de temei solid, fragil.

Termenul provine din limba latină (precarius), având sensul de „obținut cu greu”, „provizoriu” sau „aflat sub semnul incertitudinii”.

Cum se folosește cuvântul „precar” în limbajul curent

În limba română contemporană, „precar” este utilizat mai ales în contexte formale sau jurnalistice și apare frecvent în expresii precum:

situație precară

condiții precare de trai

stare de sănătate precară

echilibru precar

sistem precar

În toate aceste exemple, sensul este acela de lipsă de stabilitate, risc crescut sau funcționare deficitară, care poate degenera ușor într-o problemă majoră.

„Precar” – mai mult decât o simplă lipsă

Este important de subliniat că „precar” nu înseamnă doar „slab” sau „insuficient”, ci sugerează și o vulnerabilitate permanentă, o stare care poate fi ușor afectată de factori externi. De aceea, termenul este des folosit în analize sociale, economice sau politice, pentru a evidenția dezechilibre structurale.

Cuvântul „precar” descrie o realitate instabilă, nesigură și lipsită de garanții, fiind un termen-cheie în înțelegerea multor probleme actuale. Folosit corect, el ajută la nuanțarea discursului și la exprimarea clară a unor situații sensibile sau fragile.