Limba română: Ce înseamnă cuvântul „prescură”

Deși este un termen cunoscut pentru mulți credincioși, nu toată lumea știe exact ce reprezintă și care este rolul său în cadrul slujbelor bisericești.

Definiția cuvântului „prescură” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „prescură” este definit astfel:

Prescură – „pâine mică, rotundă, preparată din făină de grâu, apă și drojdie, folosită în ritualurile Bisericii Ortodoxe la pregătirea Sfintei Împărtășanii”.

Acest tip de pâine este utilizat în timpul Sfintei Liturghii, unde are un rol important în pregătirea Sfintelor Taine.

Ce reprezintă prescura în tradiția ortodoxă

În Biserica Ortodoxă, prescura este o pâine specială, sfințită, din care preotul scoate particule ce sunt folosite în timpul slujbei. Dintr-o parte a prescurii este extras Sfântul Agneț, partea care devine Trupul lui Hristos în timpul Sfintei Împărtășanii.

Prescurile sunt adesea ștampilate cu un sigiliu religios, pe care apar simboluri creștine sau inscripții precum „IC XC NI KA” (Iisus Hristos biruiește).

Cum se prepară prescura

În mod tradițional, prescura este pregătită cu grijă și respect, de obicei de către persoane credincioase sau de maici din mănăstiri. Ingredientele sunt simple:

făină de grâu

apă

drojdie

uneori puțină sare

Prepararea prescurii este însoțită de rugăciune și respect pentru tradiția religioasă, deoarece pâinea va fi folosită într-un ritual sacru.

Prescura în viața credincioșilor

Credincioșii aduc prescuri la biserică în diferite ocazii religioase, mai ales la parastase sau pomeniri pentru cei adormiți. Acestea sunt însoțite de pomelnice cu numele celor pentru care se roagă.

Astfel, prescura nu este doar o simplă pâine, ci un simbol al credinței și al comuniunii spirituale în tradiția ortodoxă.

Prin urmare, cuvântul „prescură” desemnează o pâine ritualică folosită în slujbele religioase ortodoxe, având un rol esențial în cadrul Sfintei Liturghii și în viața spirituală a credincioșilor.