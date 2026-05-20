Limba română: Ce înseamnă cuvântul „propovăduire”

Deși termenul are o puternică legătură cu religia, sensul său poate fi folosit și în contexte mai largi. Mulți oameni îi intuiesc semnificația, însă puțini cunosc definiția exactă din Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX).

Definiția cuvântului „propovăduire” în DEX

Potrivit DEX, termenul „propovăduire” înseamnă:

PROPOVĂDUIRE – acțiunea de a propovădui și rezultatul ei; răspândire, vestire, predicare a unei credințe, doctrine sau învățături.

Verbul din care provine este „a propovădui”, care înseamnă:

a predica;

a răspândi o credință sau o idee;

a transmite învățături religioase sau morale.

Cum este folosit termenul

Cel mai des, cuvântul apare în contexte religioase:

„propovăduirea Evangheliei”;

„propovăduirea credinței creștine”;

„misiunea de propovăduire a apostolilor”.

În aceste situații, termenul se referă la transmiterea mesajului religios și la răspândirea învățăturilor spirituale.

Sensul figurat al cuvântului

În limbajul modern, „propovăduire” poate avea și un sens figurat, fiind folosit pentru a descrie promovarea insistentă a unor idei, concepte sau convingeri.

Exemple:

„propovăduirea libertății”;

„propovăduirea unor idei radicale”;

„propovăduirea unui stil de viață sănătos”.

În astfel de contexte, termenul sugerează susținerea puternică și repetată a unui mesaj sau a unei doctrine.

Sinonime pentru „propovăduire”

Printre cele mai apropiate sinonime se numără:

predicare;

vestire;

răspândire;

promovare;

susținere.

Originea cuvântului

Termenul „propovăduire” are origine slavonă și a intrat în limba română prin intermediul limbajului religios bisericesc.

De-a lungul timpului, cuvântul a rămas puternic asociat cu spiritualitatea și activitatea religioasă, însă sensul său s-a extins și către alte domenii în care ideile sau convingerile sunt promovate intens.