Limba română: Ce înseamnă cuvântul „protagonist”

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), „protagonist” înseamnă:

PROTAGONÍST, -Ă, (substantiv masculin și feminin) – Personaj principal într-o piesă de teatru, într-o acțiune, într-o operă literară sau artistică; figură centrală; erou.

(DEX, ed. 2016)

Termenul provine din limba greacă („protos” = primul și „agonistes” = luptător), și desemna în Antichitate actorul principal care interpreta cel mai important rol într-o piesă de teatru. Cu timpul, cuvântul a evoluat în limbajul comun pentru a desemna orice personaj sau persoană aflată în centrul unei povești, situații sau conflicte.

Unde folosim cuvântul „protagonist”?

În literatură și film : „Harry Potter este protagonistul seriei care îi poartă numele.”

În viața reală : „Protagoniștii protestului de ieri au fost studenții.”

În sport sau politică: „El a devenit protagonistul unei campanii de conștientizare în 2025.”

De ce e important termenul?

A ști cine este protagonistul ne ajută să înțelegem perspectiva centrală a unei povești sau a unui eveniment. În plus, folosirea corectă a cuvântului arată atenție față de limbă și precizie în exprimare.

Protagonistul nu este doar „personajul principal”, ci și centrul unei acțiuni, cel care dă sens întâmplărilor — indiferent dacă vorbim despre o carte, un film sau o întâmplare reală.