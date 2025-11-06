Limba română: Ce înseamnă cuvântul „protagonist”

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), „protagonist” înseamnă:
PROTAGONÍST, -Ă, (substantiv masculin și feminin) – Personaj principal într-o piesă de teatru, într-o acțiune, într-o operă literară sau artistică; figură centrală; erou.
(DEX, ed. 2016)
Termenul provine din limba greacă („protos” = primul și „agonistes” = luptător), și desemna în Antichitate actorul principal care interpreta cel mai important rol într-o piesă de teatru. Cu timpul, cuvântul a evoluat în limbajul comun pentru a desemna orice personaj sau persoană aflată în centrul unei povești, situații sau conflicte.
Unde folosim cuvântul „protagonist”?
-
În literatură și film: „Harry Potter este protagonistul seriei care îi poartă numele.”
-
În viața reală: „Protagoniștii protestului de ieri au fost studenții.”
-
În sport sau politică: „El a devenit protagonistul unei campanii de conștientizare în 2025.”
De ce e important termenul?
A ști cine este protagonistul ne ajută să înțelegem perspectiva centrală a unei povești sau a unui eveniment. În plus, folosirea corectă a cuvântului arată atenție față de limbă și precizie în exprimare.
Protagonistul nu este doar „personajul principal”, ci și centrul unei acțiuni, cel care dă sens întâmplărilor — indiferent dacă vorbim despre o carte, un film sau o întâmplare reală.