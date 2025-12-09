Limba română: Ce înseamnă cuvântul „retrograd”?

Cuvântul „retrograd” este tot mai des întâlnit în limbajul cotidian, fie în discuții astrologice precum „Mercur retrograd”, fie în contexte sociale, politice sau morale, unde este folosit pentru a descrie o persoană cu idei sau comportamente învechite.

Pentru a înțelege corect folosirea lui, este important să pornim de la definiția oficială.

Definiția cuvântului RETROGRAD în DEX

Conform DEX, cuvântul retrograd are următoarele sensuri:

RETROGRÁD, -Ă, retrográzi, -de, adjectiv

(Despre mișcarea corpurilor cerești) Care se mișcă în sens contrar sensului obișnuit; care merge înapoi. (Figurat, despre oameni sau idei) Învechit, reacționar, opus progresului, care se împotrivește evoluției.

Sensul astronomic: mișcare aparent „înapoi”

În astronomie, „retrograd” desemnează o mișcare aparent inversă a unei planete pe cer.

Planetele nu se întorc efectiv înapoi în spațiu. Retrogradarea este o iluzie optică, determinată de diferențele de viteză dintre orbita Pământului și orbitele celorlalte planete.

Exemple:

„Marte intră în mișcare retrogradă.”

„Pe 10 decembrie, Neptun iese din retrogradare.”

Acesta este sensul folosit frecvent în astrologie, unde mișcările retrograde sunt asociate cu perioade de introspecție, blocaje sau reevaluare.

Sensul figurat: persoană cu idei înapoiate

În limbajul comun, „retrograd” are o nuanță negativă și se referă la:

oameni care resping progresul,

atitudini conservatoare exagerate,

mentalități învechite,

comportamente care împiedică evoluția unei comunități.

Exemple:

„Are o viziune retrogradă asupra educației.”

„Reformele sunt blocate de politicieni retrogradazi.”

„Este o abordare retrogradă, nu funcționează în secolul XXI.”

Sensul figurat este intens folosit în discursul public, politic, social și academic.

Sens istoric: orientare spre valori sau moduri de viață depășite

Uneori, „retrograd” poate descrie:

structuri instituționale învechite,

sisteme care nu mai corespund prezentului,

obiceiuri sau tradiții care frânează modernizarea.

Deși similar cu sensul figurat, acesta este plasat adesea în context istoric, sociologic sau cultural.

De unde vine termenul?

Cuvântul „retrograd” provine din:

lat. retrogradus = care merge înapoi (retro = înapoi + gradus = pas).

Etimologia lui susține perfect ideea de „mișcare în sens invers” sau „întoarcere la ceva vechi”.

Cuvântul retrograd are două direcții principale de interpretare:

una tehnică , legată de mișcarea aparentă a planetelor,

alta figurat-negativă, legată de mentalități și comportamente opuse progresului.

În cultură, în politică, în astrologie sau în conversațiile zilnice, „retrograd” rămâne un termen versatil, dar întotdeauna cu sensul fundamental de întoarcere, stagnare sau mișcare inversă.