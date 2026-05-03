Limba română: Ce înseamnă cuvântul „somație”

De multe ori, termenul este asociat cu situații urgente sau cu obligații care trebuie respectate într-un anumit termen.

Definiția din DEX

Potrivit Dicționarul explicativ al limbii române, „somație” înseamnă:

„Cerere sau ordin adresat cuiva de a face sau de a nu face ceva, în mod oficial și imperativ; notificare oficială.”

Definiția evidențiază caracterul formal și obligatoriu al unei somații.

Ce înseamnă „somație”, pe înțelesul tuturor

Pe scurt, o somație este un avertisment oficial prin care o persoană sau o instituție este obligată să îndeplinească o anumită acțiune sau să înceteze un comportament.

De regulă, somația:

este transmisă în scris;

are un caracter urgent;

presupune consecințe dacă nu este respectată.

Cuvântul „somație” apare cel mai des în:

domeniul juridic (de exemplu, somații de plată);

relații contractuale;

comunicări oficiale ale autorităților.

De asemenea, termenul poate fi folosit și în limbajul curent, cu sens figurat, pentru a descrie o cerere foarte fermă.

Exemple de utilizare

„A primit o somație de plată pentru datoriile restante.”

„Autoritățile au emis o somație pentru evacuarea spațiului.”

„I-a dat o somație clară să înceteze comportamentul respectiv.”

În toate aceste exemple, ideea centrală este aceea de obligație impusă oficial.

„Somație” vs. alte cuvinte apropiate

Este util să facem diferența între „somație” și alți termeni:

notificare – poate fi informativă, nu neapărat imperativă;

avertisment – are un caracter preventiv;

ordin – implică autoritate directă, dar nu neapărat formă oficială scrisă.

„Somația” le combină, având atât caracter oficial, cât și imperativ.

„Somație” este un termen important, mai ales în contexte oficiale, care desemnează o cerere fermă și obligatorie. Înțelegerea definiției din DEX ajută la folosirea corectă a cuvântului și la interpretarea corectă a situațiilor în care acesta apare.