Limba română: Ce înseamnă cuvântul SOSIE?

În limbajul de zi cu zi, cuvântul „sosie” este folosit frecvent atunci când două persoane seamănă izbitor una cu cealaltă. Fie că este vorba despre o celebritate și o persoană obișnuită sau despre două persoane fără nicio legătură de rudenie, termenul a intrat firesc în vocabularul curent și este des întâlnit în presă, pe rețelele sociale și în conversațiile informale.

Definiția cuvântului „sosie” în DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul „sosie” este definit astfel:

SOSIE, sosii, s. f. – Persoană care seamănă izbitor cu o altă persoană.

Așadar, sensul este clar și precis: o sosie este o persoană care are trăsături fizice aproape identice cu ale altei persoane, fără a fi neapărat rudă cu aceasta.

Originea și sensul termenului

Cuvântul „sosie” provine din limba franceză (sosie), unde are același înțeles. La rândul său, termenul își are originea în literatura clasică: Sosie era numele unui personaj din comedia „Amphitryon” a lui Plaut, care ajunge să se confrunte cu o dublură identică a sa, creată de zei. De aici, numele personajului a devenit substantiv comun, desemnând o persoană identică din punct de vedere fizic cu alta.

Cum este folosit cuvântul „sosie”

În limba română contemporană, „sosie” este folosit:

pentru a descrie persoane care seamănă extrem de mult la chip;

în articole despre vedete („Are o sosie care face furori pe internet”);

în contexte amuzante sau surprinzătoare;

în literatură și film, pentru a sugera ideea de dublu sau identitate reflectată.

Termenul nu implică automat imitație de comportament sau personalitate, ci exclusiv asemănarea fizică.

Cuvântul „sosie” desemnează o persoană care seamănă izbitor cu alta, iar definiția din DEX confirmă acest sens clar și concis.