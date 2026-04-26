Limba română: Ce înseamnă cuvântul „tergiversare”

Fie că este vorba despre o decizie dificilă sau despre o sarcină pe care o tot evităm, acest comportament poartă un nume clar: tergiversare.
Definiția din DEX
Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), tergiversarea este:
„amânare nejustificată a rezolvării unei probleme; tărăgănare; întârziere intenționată a unei acțiuni sau decizii.”
Ce înseamnă, de fapt, tergiversarea
Tergiversarea apare atunci când o persoană amână în mod repetat luarea unei decizii sau rezolvarea unei situații, deși are posibilitatea să acționeze.
Spre deosebire de o simplă întârziere, tergiversarea implică adesea o evitare conștientă sau inconștientă, cauzată de teamă, nesiguranță sau lipsă de motivație.
De ce apare tergiversarea
Acest comportament poate avea mai multe cauze:
- teama de eșec sau de consecințe
- perfecționismul excesiv
- lipsa clarității sau a priorităților
- oboseala sau suprasolicitarea
- dorința de a evita disconfortul
În multe cazuri, tergiversarea este un mecanism de apărare, prin care încercăm să evităm stresul pe termen scurt.
Ce efecte are
Deși pare o soluție temporară, tergiversarea poate avea consecințe negative:
- acumularea sarcinilor și presiune crescută
- pierderea oportunităților
- scăderea productivității
- apariția stresului și a anxietății
- afectarea încrederii în sine
Pe termen lung, acest obicei poate duce la blocaje și dificultăți în luarea deciziilor.
Cum poate fi evitată
Pentru a reduce tendința de tergiversare, este util să:
- împarți sarcinile mari în pași mici
- stabilești termene clare
- prioritizezi activitățile
- accepți că nu totul trebuie să fie perfect
- începi cu acțiuni simple
Tergiversarea este mai mult decât o simplă amânare – este un tipar de comportament care poate afecta modul în care ne gestionăm viața. Conștientizarea și abordarea acestui obicei sunt pași esențiali pentru a deveni mai eficienți și mai echilibrați.