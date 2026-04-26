Limba română: Ce înseamnă cuvântul „tergiversare”

Fie că este vorba despre o decizie dificilă sau despre o sarcină pe care o tot evităm, acest comportament poartă un nume clar: tergiversare.

Definiția din DEX

Conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), tergiversarea este:

„amânare nejustificată a rezolvării unei probleme; tărăgănare; întârziere intenționată a unei acțiuni sau decizii.”

Ce înseamnă, de fapt, tergiversarea

Tergiversarea apare atunci când o persoană amână în mod repetat luarea unei decizii sau rezolvarea unei situații, deși are posibilitatea să acționeze.

Spre deosebire de o simplă întârziere, tergiversarea implică adesea o evitare conștientă sau inconștientă, cauzată de teamă, nesiguranță sau lipsă de motivație.

De ce apare tergiversarea

Acest comportament poate avea mai multe cauze:

teama de eșec sau de consecințe

perfecționismul excesiv

lipsa clarității sau a priorităților

oboseala sau suprasolicitarea

dorința de a evita disconfortul

În multe cazuri, tergiversarea este un mecanism de apărare, prin care încercăm să evităm stresul pe termen scurt.

Ce efecte are

Deși pare o soluție temporară, tergiversarea poate avea consecințe negative:

acumularea sarcinilor și presiune crescută

pierderea oportunităților

scăderea productivității

apariția stresului și a anxietății

afectarea încrederii în sine

Pe termen lung, acest obicei poate duce la blocaje și dificultăți în luarea deciziilor.

Cum poate fi evitată

Pentru a reduce tendința de tergiversare, este util să:

împarți sarcinile mari în pași mici

stabilești termene clare

prioritizezi activitățile

accepți că nu totul trebuie să fie perfect

începi cu acțiuni simple

Tergiversarea este mai mult decât o simplă amânare – este un tipar de comportament care poate afecta modul în care ne gestionăm viața. Conștientizarea și abordarea acestui obicei sunt pași esențiali pentru a deveni mai eficienți și mai echilibrați.