Limba română: Ce înseamnă cuvântul „visceral”

de Andreea Tiron    |    11 Apr 2026   •   06:40
Visceral – ce înseamnă și cum se folosește corect

Cuvântul „visceral” este tot mai des folosit în limbajul de zi cu zi, mai ales atunci când descriem emoții foarte puternice, reacții instinctive sau sentimente profunde.

Deși termenul provine din anatomie, astăzi este folosit mai ales în sens figurat, pentru a descrie trăiri intense, care vin „din interior”, nu din rațiune.

Definiția cuvântului „visceral” în DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul visceral înseamnă:

VISCERÁL, -Ă, viscerali, -e, adj.
Care aparține viscerelor (organelor interne); referitor la viscere. Figurat: profund, instinctiv, care vine din interior, intens, necontrolat de rațiune.

Pe scurt, visceral înseamnă ceva care vine din adâncul ființei, o reacție instinctivă, puternică, emoțională.

Ce înseamnă „visceral”, pe înțelesul tuturor

În sens figurat, „visceral” descrie:

  • o emoție foarte puternică
  • o reacție instinctivă
  • o trăire profundă
  • o reacție care vine din interior, nu din gândire

De exemplu:

  • ură viscerală
  • frică viscerală
  • reacție viscerală
  • durere viscerală
  • iubire viscerală

În toate aceste cazuri, este vorba despre o emoție foarte puternică, pe care o simți în tot corpul, nu doar o gândești.

Exemple de folosire a cuvântului „visceral”
„A avut o reacție viscerală când a auzit vestea.”
„Este o frică viscerală, pe care nu o poate controla.”
„Ura viscerală nu poate fi explicată logic.”
„A fost o reacție viscerală, nu rațională.”

Diferența dintre „visceral”, „emoțional” și „instinctiv”

Emoțional  -  Ține de emoții
Instinctiv  -  Fără gândire, automat
Visceral  -  Emoție foarte puternică, din interior

„Visceral” este mai puternic decât „emoțional”.

Originea cuvântului „visceral”

Cuvântul vine din limba franceză – viscéral, iar la origine din latină – viscera, care înseamnă „organe interne”. De aici vine ideea că o emoție viscerală este o emoție pe care o simți „în stomac”, „în piept”, „în interior”.

Cuvântul „visceral” înseamnă ceva profund, instinctiv, o reacție puternică venită din interior, nu din rațiune. Este un cuvânt folosit pentru a descrie emoții foarte intense, reacții puternice sau trăiri profunde.

