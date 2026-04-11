Limba română: Ce înseamnă cuvântul „visceral”

Deși termenul provine din anatomie, astăzi este folosit mai ales în sens figurat, pentru a descrie trăiri intense, care vin „din interior”, nu din rațiune.

Definiția cuvântului „visceral” în DEX

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul visceral înseamnă:

VISCERÁL, -Ă, viscerali, -e, adj.

Care aparține viscerelor (organelor interne); referitor la viscere. Figurat: profund, instinctiv, care vine din interior, intens, necontrolat de rațiune.

Pe scurt, visceral înseamnă ceva care vine din adâncul ființei, o reacție instinctivă, puternică, emoțională.

Ce înseamnă „visceral”, pe înțelesul tuturor

În sens figurat, „visceral” descrie:

o emoție foarte puternică

o reacție instinctivă

o trăire profundă

o reacție care vine din interior, nu din gândire

De exemplu:

ură viscerală

frică viscerală

reacție viscerală

durere viscerală

iubire viscerală

În toate aceste cazuri, este vorba despre o emoție foarte puternică, pe care o simți în tot corpul, nu doar o gândești.

Exemple de folosire a cuvântului „visceral”

„A avut o reacție viscerală când a auzit vestea.”

„Este o frică viscerală, pe care nu o poate controla.”

„Ura viscerală nu poate fi explicată logic.”

„A fost o reacție viscerală, nu rațională.”

Diferența dintre „visceral”, „emoțional” și „instinctiv”



Emoțional - Ține de emoții

Instinctiv - Fără gândire, automat

Visceral - Emoție foarte puternică, din interior

„Visceral” este mai puternic decât „emoțional”.

Originea cuvântului „visceral”

Cuvântul vine din limba franceză – viscéral, iar la origine din latină – viscera, care înseamnă „organe interne”. De aici vine ideea că o emoție viscerală este o emoție pe care o simți „în stomac”, „în piept”, „în interior”.

Cuvântul „visceral” înseamnă ceva profund, instinctiv, o reacție puternică venită din interior, nu din rațiune. Este un cuvânt folosit pentru a descrie emoții foarte intense, reacții puternice sau trăiri profunde.