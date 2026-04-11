Limba română: Ce înseamnă cuvântul „visceral”

Deși termenul provine din anatomie, astăzi este folosit mai ales în sens figurat, pentru a descrie trăiri intense, care vin „din interior”, nu din rațiune.
Definiția cuvântului „visceral” în DEX
Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române), cuvântul visceral înseamnă:
VISCERÁL, -Ă, viscerali, -e, adj.
Care aparține viscerelor (organelor interne); referitor la viscere. Figurat: profund, instinctiv, care vine din interior, intens, necontrolat de rațiune.
Pe scurt, visceral înseamnă ceva care vine din adâncul ființei, o reacție instinctivă, puternică, emoțională.
Ce înseamnă „visceral”, pe înțelesul tuturor
În sens figurat, „visceral” descrie:
- o emoție foarte puternică
- o reacție instinctivă
- o trăire profundă
- o reacție care vine din interior, nu din gândire
De exemplu:
- ură viscerală
- frică viscerală
- reacție viscerală
- durere viscerală
- iubire viscerală
În toate aceste cazuri, este vorba despre o emoție foarte puternică, pe care o simți în tot corpul, nu doar o gândești.
Exemple de folosire a cuvântului „visceral”
„A avut o reacție viscerală când a auzit vestea.”
„Este o frică viscerală, pe care nu o poate controla.”
„Ura viscerală nu poate fi explicată logic.”
„A fost o reacție viscerală, nu rațională.”
Diferența dintre „visceral”, „emoțional” și „instinctiv”
Emoțional - Ține de emoții
Instinctiv - Fără gândire, automat
Visceral - Emoție foarte puternică, din interior
„Visceral” este mai puternic decât „emoțional”.
Originea cuvântului „visceral”
Cuvântul vine din limba franceză – viscéral, iar la origine din latină – viscera, care înseamnă „organe interne”. De aici vine ideea că o emoție viscerală este o emoție pe care o simți „în stomac”, „în piept”, „în interior”.
Cuvântul „visceral” înseamnă ceva profund, instinctiv, o reacție puternică venită din interior, nu din rațiune. Este un cuvânt folosit pentru a descrie emoții foarte intense, reacții puternice sau trăiri profunde.