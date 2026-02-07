Limba română: Trăsnet sau trăznet? Care este forma corectă

Un exemplu clasic este perechea trăsnet / trăznet, folosită frecvent atât în vorbirea curentă, cât și în presă, literatură sau expresii populare. Care variantă este, însă, corectă? Și de unde vine confuzia?

Răspunsul scurt: forma corectă este trăsnet.

Răspunsul complet e ceva mai interesant.

Ce spune DEX

Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), forma corectă este:

trắsnet, trắsnete, s. n.

Descărcare electrică violentă care are loc în atmosferă, însoțită de lumină (fulger) și de zgomot puternic (tunet).

(Fig.) Lovitură năprasnică, nenorocire bruscă.

(Fig.) Persoană sau lucru foarte rău, insuportabil.

„Trăznet” nu este acceptat ca formă normată în DEX.

De unde vine confuzia „trăznet”

Forma trăznet apare des în vorbirea populară și în scrisul neîngrijit din câteva motive:

1. Influența pronunției

În vorbirea rapidă, sunetul „s” dintre vocale poate fi perceput ca un „z”, mai ales regional. Astfel, trăsnet ajunge să fie auzit ca trăznet.

2. Analogia cu alte cuvinte

Limba română are numeroase cuvinte cu „z” în interior (grozav, beznă, zgomot), iar creierul face uneori „corectări” greșite, pe baza familiarității.

3. Răspândirea în mediul online

Repetarea greșelii în social media, titluri sau comentarii a dus la impresia falsă că ambele forme ar fi corecte. Nu sunt.

Cum se scrie și cum se folosește corect

corect: trăsnet

incorect: trăznet

Exemple corecte:

Un trăsnet a lovit copacul din curte.

Vestea a căzut ca un trăsnet.

Deși trăznet este frecvent întâlnit în vorbirea cotidiană, singura formă corectă din punct de vedere normativ este trăsnet. Diferența nu este una de stil, ci de corectitudine lingvistică.

Așadar, data viitoare când vrei să spui că ceva „a venit ca un trăsnet”, ține minte:

cu „S”, nu cu „Z”.