Luna mai 2026 în calendarul ortodox: Zile importante pentru credincioși

Din punct de vedere astrologic, luna debutează sub semnul Taurului și se încheie în Gemeni, în timp ce, astronomic, începe cu Soarele în constelația Berbecului și se termină în constelația Taurului, notează observatornews.ro.

Din perspectivă religioasă, luna lui Florar aduce în prim-plan mai multe sărbători importante pentru comunitatea ortodoxă, marcate distinct în calendar și respectate de credincioși prin participarea la slujbe și păstrarea tradițiilor.

Sărbători religioase, mai 2026

Vineri, 1 mai - Sfântul Proroc Ieremia (post, dezlegare la peşte)

Sâmbătă, 2 mai - Aducerea moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare; Sfântul Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului (sărbătoare cu cruce neagră)

Duminică, 3 mai - Sfântul Irodion de la Lainici, Sfinţii Mucenici Timotei şi Mavra (sărbătoare cu cruce neagră)

Luni, 4 mai - Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău; Sfânta Muceniţă Pelaghia (sărbătoare cu cruce neagră)

Marţi, 5 mai - Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi; Sfânta Irina (sărbătoare cu cruce neagră)

Miercuri, 6 mai - Sfântul şi Dreptul Iov (post, dezlegare la peşte)

Joi, 7 mai - Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim

Vineri, 8 mai - Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (sărbătoare cu cruce neagră, post, dezlegare la peşte)

Sâmbătă, 9 mai - Sfântul Proroc Isaia; Aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari

Duminică, 10 mai - Sfântul Cuvios Calistrat de la Timiseni şi Vasiova; Sfântul Simon Zilotul (sărbătoare cu cruce neagră)

Luni, 11 mai - Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu; Sfântul Mucenic Mochie; Sfinţii Metodie şi Chiril, luminatorii slavilor (sărbătoare cu cruce neagră)

Marţi, 12 mai - Sfântul Ioan Valahul (sărbătoare cu cruce neagră)

Miercuri, 13 mai - Sfânta Muceniţă Glicheria (post, dezlegare la peşte)

Joi, 14 mai - Sfântul Mucenic Isidor

Vineri, 15 mai - Sfântul Pahomie cel Mare; Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei (sărbătoare cu cruce neagră, post, dezlegare la peşte)

Sâmbătă, 16 mai - Sfântul Cuvios Teodor cel Sfinţit; Sfinţii Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei (sărbătoare cu cruce neagră)

Duminică, 17 mai - Sfântul Apostol Andronic

Luni, 18 mai - Sfântul Mucenic Teodot

Marţi, 19 mai - Sfântul Mucenic Patrichie, episcopul Prusei

Miercuri, 20 mai - Sfânta Lidia; Sfântul Mucenic Talaleu (post, dezlegare la peşte)

Joi, 21 mai - Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (sărbătoare cu cruce roşie)

Vineri, 22 mai - Sfântul Mucenic Vasilisc (post, dezlegare la peşte)

Sâmbătă, 23 mai - Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei

Duminică, 24 mai - Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iaşi; Sfântul Cuvios Simeon (sărbătoare cu cruce neagră)

Luni, 25 mai - A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sărbătoare cu cruce neagră)

Marţi, 26 mai - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli

Miercuri, 27 mai - Sfântul Ioan Rusul (post, dezlegare la peşte)

Joi, 28 mai - Sfântul Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului

Vineri, 29 mai - Sfânta Muceniţă Teodosia din Tir (post, dezlegare la peşte)

Sâmbătă, 30 mai - Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul (Sâmbăta celor adormiţi - Moşii de vară)

Duminică, 31 mai - Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Sfântul Apostol Ermie (sărbătoare cu cruce roşie)