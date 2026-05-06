Antena 3 CNN a fost cea mai urmărită televiziune de știri în ziua moțiunii împotriva Guvernului Bolojan

Spectacolul informațiilor, imaginilor și analizelor a început de dimineață, de la prima oră, când Loredana Ștefu, Andrei Tomescu și Mădălița Tănase au făcut introducerea unei zile cu audienţe istorice. Edițiile speciale de la ora 9 cu Mădălina Mihalache și Gina Vacariu, urmate de Cătălina Porumbel și Adrian Ursu de la momentul începerii dezbaterilor, ediția de la prânz realizată de Mihai Gâdea și secondat de Mircea Badea, Radu Tudor și Răzvan Dumitrescu din momentul în care parlamentarii votau, prezența în Parlament de-a lungul întregii zile a Andreei Dumitrache, Ana Roman și Robert Kiss, ediția specială cu Lorena Burlacu şi News Hour with CNN cu Sabrina Preda și Sergiu Cora, precum și finalul zilei, când la Decisiv Cătălina Porumbel, Mihai Gâdea la Sinteza Zilei şi Mircea Badea, la În Gura Presei, au tras concluziile unei zile deosebite, au fost ingredientele unui succes deplin al Antena 3 CNN.

Pe parcursul întregii zile, Antena 3 CNN a fost lider pe publicul urban, cu 7,8% cotă de piață, dar și pe publicul urban educat, unde a ajuns la 12,3% share. Postul a condus și pe targeturile comerciale 25–59 urban și 25–59 urban ABC, cu 6,1%, respectiv 7,1% cotă de piață.

Cele mai puternice rezultate au fost în intervalul decisiv al zilei, între 13:00 și 14:00, când s-a votat moțiunea. Antena 3 CNN a fost lider pe toate targeturile analizate: 12,8% share la nivel național, 14,7% urban all, 15,2% pe publicul urban 18+, 22,6% pe urban AB și 24,6% pe publicul urban AB cu studii superioare.

În acest interval, reach-ul a ajuns la 943.000 de telespectatori unici la nivel naţional.

Vârful zilei a venit în minutul politic decisiv, între 13:54 și 14:00, momentul în care reporterii desemnați de redacție să supravegheze votul au prezentat rezultatul numărătorii Antena 3 CNN.

Postul nostru a înregistrat în acest interval 14,4% share la nivel național, 16,5% în urban, 17,1% pe publicul 18+ urban, 18% pe 25–59 urban ABC și 27,3% pe publicul urban AB cu studii superioare.

Și la ora 14:00, în momentul anunțării rezultatului oficial după vot, Antena 3 CNN a rămas lider pe toate targeturile: 13,4% share național, 15,1% urban, 15,6% pe 18+ urban, 17,5% pe 25–59 urban ABC și 26,2% pe publicul educat urban AB.

Seara, între 21:00 și 23:30, Antena 3 CNN a fost lider pe toate targeturile urbane: 6% urban all, 6,2% pe 18+ urban, 8,7% pe urban AB și 9,2% pe urban AB cu studii superioare.

În total, în ziua moțiunii, Sinteza Zilei a ajuns la 1 milion 286 de mii de telespectatori la nivel național, cel mai mare reach dintre televiziunile de știri analizate.