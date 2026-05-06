Istoria “Camaro vs. Mustang” continuă în nr. 9 al colecției, cu piese noi pentru machete. De joi, la chioșcuri!

Camaro și Mustang în anii ‘70

Aflați de ce au decis managerii Chevrolet să lanseze a doua versiune la doar 2 ani după apariția primului model și cum s-a născut o mașină mai rafinată în design, fără a pierde din putere.

În ceea ce privește Mustang, descoperiți ce decizii radicale au fost nevoiți să ia șefii Ford pentru a ține pasul cu schimbările apărute în viața americanilor la începuturile anilor ‘70 și cum au reușit să reinventeze marca iconică.

O colecție, două super machete

Numărul 9 al colecției aduce scaunele din față ale Camaro Z/28, după ce în numărul anterior ați găsit spătarele acelor scaune. Pentru completarea machetei Mustang sunt incluse volanul cu coloana de direcție și priza de adminisie aer. Aceasta poate fi deja montată deasupra motorului, în timp ce volanul trebuie pus deoparte până veți termina de montat habitaclul pe șașiu. Dacă aveți nelămuriri, puteți consulta și instrucțiunile detaliate de montaj incluse în primul număr al colecției.

Machetele sunt realizate din metal de tip die-cast, fiind finisate în nuanțe autentice care respectă paleta originală a producătorilor. Create sub licența Maisto, machetele la scara 1:18 ating o lungime de aproximativ 26 cm. și impresionează prin calitatea superioară a detaliilor, asigurând un aspect autentic și finisaje de excepție, apreciate de colecționari.

Numărul 9 este disponibil la chioșcurile de presă din toată țara, începând de joi, 7 mai, la prețul de 69,99 lei. Tiraj limitat. Dacă ai ratat primele numere, nu te îngrijora! Ne poți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare.

„Camaro vs. Mustang” este colecția care în doar 20 de numere dă șansa construirii a două machete pentru două mașini legendare.