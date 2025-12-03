Noua ediție Income Magazine: România, între oportunități și blocaje

Noua ediție a revistei Income Magazine adună analize exclusive despre buget, investiții și piața muncii, oferind o imagine de ansamblu asupra provocărilor și oportunităților cu care se confruntă companiile din România.

Încă din primele pagini, revista pune în discuție o temă incomodă: România trăiește un adevărat déjà-vu economic. De la expansiunea bugetară în an pre-electoral până la tăieri haotice în anii de criză, aceeași secvență se repetă obsesiv, iar avertismentele sunt ignorate. Execuția bugetară pe primele nouă luni arată limpede direcția: deficitul rămâne ridicat, veniturile fiscale sunt insuficiente, iar cheltuielile cresc în ritm accelerat.

În acest context, un subiect major îl reprezintă pensiile speciale, analizate comparativ cu cele din UE. România plătește aproape 1% din PIB pentru un număr foarte mic de beneficiari, iar aceasta stare de fapt este din ce în ce mai greu de tolerat. Revista urmărește ce reforme au făcut alte state, care renunță treptat la privilegiile istorice, și arată cât mai poate fi amânată modernizarea sistemului autohton.

În agricultură, Income Magazine surprinde un paradox: cifra de afaceri crește, profitabilitatea scade. Lipsa procesării, fragmentarea terenurilor, volatilitatea producției și costurile în creștere duc la pierderi de miliarde anual. LAPAR propune un set de reforme — de la comasare la criterii de performanță pentru subvenții — care ar putea transforma agricultura într-un motor real al economiei.

Un dosar amplu este dedicat industriei de videochat, una dintre cele mai opace și mai profitabile zone ale economiei gri. În timp ce unele estimări indică sute de mii de persoane implicate, veniturile reale sunt greu de cuantificat. Cert este însă că putem vorbi de o economie paralelă cu un impact de ordinul miliardelor de euro.

Tema europeană a lunii este ETS2, noul sistem de taxare a emisiilor din clădiri și transporturi. Deși legislația cere aplicarea lui din 2027, România vrea amânarea până în 2031. Income Magazine explică efectele: costuri suplimentare la carburanți și gaze, dar și pierderea accesului la miliarde de euro din Fondul Social pentru Climă.

Revista acoperă și evoluțiile din business și infrastructură: investițiile românești în branduri globale, expansiunea IFN-urilor, potențialul bursei dacă ar lista marii jucători ai economiei, precum și avansul proiectelor de infrastructură.

Ediția cu numărul 57 a revistei Income Magazine este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei.