Pippo Baudo, regele televiziunii italiene, prezentatorul care a făcut istorie, a murit la 89 de ani

Slujba de înmormântare va avea loc pe 20 august la Biserica Santa Maria della Stella, din Militello Val di Catania.

Presa italiană a dedicat duminică spaţii ample acestei personalităţi mediatice care „a făcut istorie în televiziune”. Lunga sa carieră l-a făcut cel mai celebru, influent şi iubit prezentator de televiziune italian din toate timpurile.

Va rămâne în memoria publicului italian pentru caracterul său jovial şi pentru că a impulsionat carierele unor comedianţi, cântăreţi şi prezentatori, prezentând programe istorice ale RAI, precum Canzonissima, Domenica In şi Fantastico.

Publicul, colegii și reprezentanți ai multor instituții de stat și-au luat un ultim rămas bun de la Pippo Baudo. Trupul neînsuflețit a fost depus la Teatro delle Vittorie din Roma. De asemenea, i-au adus un omagiu directorii RAI și mai multe personalități ale divertismentului.

Pippo Baudo rămâne regele televiziunii italiene, chiar și acum când nu mai este printre noi. O dovadă în acest sens este lungul șir de oameni care s-a format în fața ușilor Teatro delle Vittorie din Roma, unde a fost amenajată capela funerară. Pe lângă publicul său, mulți au venit acolo pentru o rugăciune sau un gând pentru Baudo: de la conducerea RAI la miniștrii Antonio Tajani și Alessandro Giuli, și apoi la artiștii pe care i-a adus pe scena de la Sanremo, precum Eros Ramazzotti, și colegi din lumea divertismentului, Lino Banfi, Carlo Conti, Marzullo și Fiorello. De asemenea, au fost prezente fosta sa soție, Katia Ricciarelli, fiica lui Baudo, Tiziana, însoțită și susținută de Mara Venier. Au fost prezente și actrița Gloria Guida, soția lui Johnny Dorelli, Lorella Cuccarini , Max Giusti și prietenul și avocatul lui Baudo, Giorgio Assumma.

Studioul istoricului program Fantastico de la Rai a fost transformat de postul public de televiziune, în acord cu familia, pentru a găzdui sicriul, așezat în fața unei cortine roșii și înconjurat de trandafiri roșii. Și, bineînțeles, a fost instalat un ecran de televiziune mare, care a afișat cele mai faimoase imagini din cariera sa.

„Este o bucată din sufletul istoriei televiziunii italiene, o bucată din autobiografia națiunii, personificată într-un mare domn al divertismentului și al televiziunii. A fost cea mai credibilă, mai puternică și mai iubită manifestare a culturii național-populare, în care toată lumea se recunoștea. A fost, de asemenea, o persoană îndrăzneață care a experimentat cea mai proaspătă, mai liberă, mai colorată formă de televiziune și a reușit să convingă pe toată lumea și nu a dezamăgit niciodată pe nimeni”, a declarat Alessandro Giuli pentru Rainews24.

De-a lungul carierei sale, a regizat numeroase ediții ale diverselor spectacole precum Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d'onore, Novecento și Festivalul de la Sanremo, la care deține recordul de 13 prezentatori între 1968 și 2008. De asemenea, a fost director artistic al evenimentului în șapte din cele treisprezece ediții pe care le-a regizat.

Pe lângă cariera sa în televiziune, a apărut și în teatru, filme și seriale de televiziune, mai ales ca el însuși, și a scris mai multe melodii, care au fost folosite atât în televiziune, cât și în filme.

Ultima sa apariție la TV a fost în septembrie 2023.

S-a născut în Militello, în Val di Catania, pe 7 iunie 1936. A terminat liceul și a început o carieră în industria divertismentului, în timp ce studia încă dreptul la Universitatea din Catania. A obținut o diplomă, deși nu practicase niciodată dreptul. Calea pe care a urmat-o a fost, de fapt, destul de diferită.

După unele experiențe în teatru și ca prezentator pe scenele siciliene, la sfârșitul anilor 50 s-a alăturat Orchestrei Moonlight ca pianist și cântăreț, cu care a debutat și la televiziune în 1959 în spectacolul de varietăți La conchiglia, d'oro, prezentat de Enzo Tortora.

Debutul Goofy Baudo în Rai

La începutul anilor 1960, Pippo Baudo a devenit prezentator de televiziune la RAI și a obținut succesul în 1966 datorită lui Settevoci. În 1968, a prezentat pentru prima dată Festivalul de Muzică de la Sanremo, împreună cu Luisa Rivelli; în același an, a prezentat și Un disco per l'estate, un eveniment pe care îl inaugurase cu patru ani mai devreme și pe care îl va prezenta din nou în 1969, 1986, 1992 și 1993. Printre diversele programe pe care le-a găzduit: Domenica in, Canzonissima, Senza rete (ediția din 1974), Fantastico, Secondo voi, Papaveri e papere și Mille lire al mese.

Baudo și cariera sa

Odată cu apariția televiziunii private, a colaborat la lansarea postului de radio Antenna Sicilia, cu sediul în Catania. În 1982, a prezentat emisiunea muzicală de vară Vota la voce, difuzată pe Canale 5, iar din primăvara anului 1983 până în anul următor, a găzduit emisiunea de televiziune Un milione al secondo pentru două ediții pe Rete4, deținută de Mondadori.

Din 1984 până în 1986 a găzduit trei ediții ale emisiunii Fantastico, emisiunea istorică de sâmbătă seara a postului Rai 1. Toate cele trei ediții au înregistrat audiențe ridicate, depășind concurența Canale 5.

Tot la mijlocul anilor 1980, a regizat trei ediții ale Festivalului de Muzică de la Sanremo, în 1984, 1985 și 1987: finala ultimei ediții a înregistrat o medie record de peste 17 milioane de telespectatori.

Deținătorul recordului de la Sanremo

Din 1992 până în 1996, a obținut aprecieri excepționale din partea criticilor și a publicului, regizând cinci ediții consecutive ale Festivalului de Muzică de la Sanremo; în 1994, a fost numit director artistic, rol pe care l-a deținut pentru următoarele două ediții. În 1997, și-a făcut debutul pe scenă, jucând alături de Garinei și Giovannini în musicalul „Omul care a inventat televiziunea”.

În același an s-a întors la Mediaset, dar nici această a doua experiență nu a fost foarte pozitivă. După o serie de eșecuri, în 1999 s-a întors la Rai 3 pentru a prezenta Giorno dopo giorno, o emisiune de concurs de după-amiază care trecea în revistă principalele evenimente ale secolului XX, adaptată pentru prime time sub titlul Novecento, cu patru ediții între 20 și 2000.

Viața privată

Pippo Baudo a avut doi copii: Alessandro, pe care l-a cunoscut după o scurtă dispută cu Mirella Adinolfi, și Tiziana, care i-a fost secretară și asistentă, născută din căsătoria sa cu Angela Lippi. După o relație de șapte ani cu Alida Chelli și o relație mai scurtă cu Adriana Russo, s-a căsătorit pentru a doua oară cu Katia Ricciarelli pe 18 ianuarie 1986, de care a divorțat în 2004.