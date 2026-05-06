Ted Turner, fondator CNN și pionier al știrilor prin cablu, a murit la 87 de ani

Omul de afaceri născut în Ohio, Atlanta, poreclit „Gura Sudului” pentru firea sa sinceră, a construit un imperiu media care a cuprins primul superpost de televiziune prin cablu și canale populare pentru filme și desene animate, plus echipe sportive profesioniste precum Atlanta Braves.

Turner a fost, de asemenea, filantropul care a fondat Fundația Națiunilor Unite; un activist care a susținut eliminarea la nivel mondial a armelor nucleare; și un conservator care a devenit unul dintre cei mai importanți proprietari de terenuri din Statele Unite. A jucat un rol crucial în reintroducerea bizonilor în vestul american. A creat chiar și desenul animat Captain Planet pentru a educa copiii despre mediu.

Dar viziunea sa îndrăzneață de a oferi știri din întreaga lume în timp real, la orice oră, l-a făcut cu adevărat faimos - odată ce ideea sa a luat avânt.

În 1991, Turner a fost numit Omul Anului de revista Time pentru „influențarea dinamicii evenimentelor și transformarea telespectatorilor din 150 de țări în martori instantanei ai istoriei”.

În cele din urmă, Turner și-a vândut rețelele către Time Warner și ulterior a părăsit afacerea, dar a continuat să-și exprime mândria față de CNN, numind-o „cea mai mare realizare” a vieții sale.

„Ted a fost un lider intens implicat și dedicat, neînfricat, neînfricat și întotdeauna dispus să susțină o presimțire și să aibă încredere în propria judecată”, a declarat Mark Thompson, președinte și CEO al CNN Worldwide, într-un comunicat. „El a fost și va fi întotdeauna spiritul conducător al CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia ne bazăm și cu toții vom lua un moment astăzi pentru a-l recunoaște pe el și impactul său asupra vieților noastre și a lumii”.

Cu puțin peste o lună înainte de a împlini 80 de ani, în 2018, Turner a dezvăluit că suferă de demență cu corpi Lewy, o tulburare cerebrală progresivă. La începutul anului 2025, Turner a fost spitalizat cu un caz ușor de pneumonie.

Turner a avut cinci copii, 14 nepoți și doi strănepoți.

