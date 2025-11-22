Accident la concursul Miss Univers 2025: Favorita competiției se află internată la ATI

Comitetul Miss Jamaica a actualizat informațiile privind starea ei de sănătate, potrivit Paris Match.

Miss Jamaica la ATI

Miss Jamaica a suferit o căzătură gravă pe 19 noiembrie, în timpul concursului desfășurat în Bangkok, în timp ce cobora de pe scena principală îmbrăcată într-o superbă rochie de seară.

Gabrielle Henry a fost transportată de urgență la Spitalul Paolo Rangsit, unde se află și în prezent.

În momentul internării, comitetul Miss Jamaica pentru Miss Univers a declarat că tânăra în vârstă de 28 de ani nu avea răni care să-i pună viața în pericol, dar trebuie supusă unor teste suplimentare, ca măsură de precauție.

Trei zile mai târziu, potrivit surorii concurentei, „starea lui Gabby nu este atât de bună” pe cât se spera. Miss Jamaica este medic și a precizat că „spitalul continuă să o trateze în mod corespunzător”

Gabriella Henry rămâne la Terapie Intensivă pentru cel puțin șapte zile.

Comisia nu a oferit prea multe detalii: „Vă îndemnăm să rămâneți optimiști, să vă rugați pentru ea și să-i transmiteți gânduri pozitive în timp ce primește îngrijirile medicale necesare”.

Cine este Miss Jamaica

Cu câteva ore mai devreme, Gabrielle Henry a făcut senzație la parada tradițională a costumelor, prezentând culorile vibrante ale piețelor jamaicane.

„În Jamaica, piețele sunt un adevărat fenomen cultural, oferind o explozie de culori, texturi și scene din viața de zi cu zi care se desfășoară sub ochii tăi, reflectând identitatea și obiceiurile națiunii noastre”, a scris ea pe nstagram.

Datorită aspectului său uimitor și vieții profesionale impresionante, Gabrielle Henry a fost una dintre favoritele competiției din acest an.

Organizatorii o descriu astfel: „Doctor și activistă, Gabrielle combină știința și serviciile prin munca sa în oftalmologie și prin fundația sa, care sprijină persoanele cu deficiențe de vedere.

Cântăreață și activistă umanitară dedicată, ea reprezintă Jamaica cu grație, determinare și o dorință profundă de a îmbunătăți accesibilitatea și emanciparea la nivel mondial”.

Fatima Bosch, Miss Mexic, a fost încoronată Miss Univers 2025 într-o competiție marcată de scandaluri și demisii ale juraților.