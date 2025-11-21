Miss Mexic, Fatima Bosch, încoronată Miss Univers 2025 în Bangkok, după un sezon marcat de scandaluri

La doar 25 de ani, Fatima Bosch a câștigat titlul Miss Univers la o ceremonie care a avut loc în Bangkok, încheind un sezon extrem de tensionat și plin de controverse. Momentul ei de glorie vine după o lună dominată de scandaluri, începută cu incidentul în care un oficial thailandez a certat-o public și a amenințat-o cu descalificarea pentru că nu ar fi promovat suficient brandurile partenerilor.

Reacția lui Bosch – care a părăsit sala, urmată de alte concurente în semn de solidaritate – a devenit virală și a generat dezbateri aprinse la nivel global.

Demisii, acuzații și suspiciuni de aranjamente

La începutul lunii noiembrie, candidata din Mexic a părăsit un eveniment după ce un oficial thailandez a mustrat-o public în fața celorlalte participante și a amenințat cu descalificarea celor care au susținut-o. Acest episod a fost urmat, o săptămână mai târziu, de demisia a doi membri ai juriului, care au acuzat organizatorii de trucarea concursului, potrivit BBC.

Aceste incidente vin pe fondul unor întrebări tot mai dese cu privire la relevanța unui dintre cele mai vechi concursuri de frumusețe din lume, care se confruntă cu scăderea audienței.

Rezultatul final, în care Fatima Bosch a câștigat coroana, a stârnit reacții mixte pe rețelele de socializare. Mulți mexicani și susținători ai blondei au sărbătorit victoria, însă au existat și speculații că organizatorii ar fi acordat titlul pentru a compensa scandalul anterior.

Miss Thailanda, Praveenar Singh, a ocupat poziția a doua, urmată de Miss Venezuela, Stephany Abasali, pe locul trei. Pe locurile patru și cinci s-au situat Miss Filipine, Ma Ahtisa Manalo, și Miss Coasta de Fildeș, Olivia Yace.

Controversele se țin lanț

Incidentul care a stârnit controverse a avut loc la o ceremonie premergătoare concursului, când organizatorul thailandez Nawat Itsaragrasil a criticat-o în fața celorlalte participante pe Bosch pentru că nu a publicat conținut promoțional. Când aceasta a protestat, organizatorul a amenințat cu descalificarea, declanșând o reacție în lanț și un gest de solidaritate din partea mai multor concurente, ceea ce a făcut înconjurul lumii.

Organizația Miss Univers a condamnat comportamentul lui Nawat, iar presa mexicană a salutat-o pe Bosch ca pe un exemplu de curaj feminin în fața agresiunii.

Între timp, relația tensionată dintre conducerea thailandeză și cea mexicană a organizatorilor a devenit tot mai vizibilă. Nawat Itsaragrasil, responsabil de evenimentul din Bangkok, a postat ulterior un mesaj criptic: „Un miliard de cuvinte care nu pot fi spuse”.

În săptămâna următoare, doi membri ai juriului și-au dat demisia, unul dintre ei acuzând organizatorii de manipularea procesului de selecție. Organizația Miss Univers a negat aceste acuzații, menționând că nu a autorizat nicio entitate externă să influențeze deciziile finale.

Concursul a fost marcat și de un incident dramatic în timpul probei de seară, când Miss Jamaica a căzut pe scenă și a fost evacuată cu targă. Ea a fost ulterior spitalizată, însă fără traume grave.

Disputa reflectă diferențele culturale și de strategie dintre organizatorii thailandezi și cei mexicani, care au gestionat separat evenimentul. Nawat, cunoscut pentru concursul Miss Grand International, a adus o dinamică social media și de commoditizare a brandului, în timp ce echipa mexicană a menținut accentul pe tradiții și imagine TV.

O industrie în criză de identitate

Fosta proprietară Anne Jakrajutatip a introdus în trecut schimbări menite să crească incluziunea în concurs, permițând participarea femeilor transgender, căsătorite sau cu copii, și eliminând limita de vârstă. Totuși, compania ei a intrat în faliment recent, iar conducerea a fost preluată parțial de parteneri noi.

Concursul continuă să fie popular în America Latină și Asia de Sud-Est, unde miss-urile își pot schimba viața prin titlu. Însă întrebări privind relevanța și criticile legate de obiectificarea sexuală a continuat să apară.

Organizatorii au făcut ajustări recente, precum autorizarea costumelor integrale de baie pentru contestantelor din țări conservatoare, în timp ce majoritatea au purtat costume tradiționale de două piese.

Fosta președintă a organizației, Paula Shugart, avertizează că evenimentul își pierde esența dacă nu rămâne concentrat pe susținerea femeilor:

„Miss Universe nu valorează nimic dacă nu împuternicește participantele.”

