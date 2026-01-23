Adevărul despre boala de care suferă Mircea Badea. Ce spune realizatorul TV?

Acesta a dezmințit catogoric informațile din materialul de circa 20 de minute, postat pe YouTube, și unde se afirmă că ar suferi de o afecțiune neurologică rară.

Video realizat cu IA pe YouTube

Realizatorul acestuia a folosit inteligența artificială pentru a crea iluzia unei știri tragice, cu titlul „Viața tristă și finalul tragic al lui Mircea Badea. Carmen Brumă confirmă și izbucnește în lacrimi”.

Mircea Badea, cunoscut pentru stilul său ironic, a comparat situația cu celebra replică a lui Mark Twain, care a spus „Știrile despre moartea mea sunt un pic exagerate.”

Video-ul îl portretizează ca pe un luptător demn în fața bolii, însă acesta precizează că totul e ficțiune.

„Cineva s-a întrebuințat să facă asta, vă dați seama. Cumva, eu ies bine din video, adică sunt puternic, sunt demn, am trecut prin încercări teribile fără să fac mare tevatură din asta. Adică sunt de mare succes, adică, hei, de lăudat sunt lăudat. Problema e că nu e nimic adevărat. Asta ar fi… nu că adevărul, știi cum e... să nu lăsăm adevărul să încurce un film bun pe YouTube", a spus vedeta tv.

Boala reală de care suferă Mircea Badea

"Deci, ca să zic așa, din păcate pentru acest film, cumva elogios, apreciativ la adresa mea, din păcate nu e așa.

Adică zic din păcate pentru film. Nu am o afecțiune neurologică rară. Am o intoleranță la gluten, care este foarte, foarte intensă. Adică am boala Duhring. Da, asta este o intoleranță la gluten. Da, nu mănânc gluten. Ok.

Dar n-am încă, la data la care ne aflăm, nu am o afecțiune neurologică rară. Am operații la genunchi și nu m-am tratat nici în Elveția, nici în Canada.

Domnule, nu sunt, deocamdată, cel puțin din câte știu eu, pe moarte. De ce s-a întâmplat treaba asta? De ce s-ar fi întrebuințat cineva? Ați văzut că e cu montaje, s-a lucrat la text, la alea, s-au pus imagini de când eram… acum o sută de ani. Adică s-a depus o muncă, un efort, pentru a face chestia asta pe care v-am prezentat-o.

Doamne ferește! Vă susțin!”, a explicat Mircea Badea.