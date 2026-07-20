Arnold Schwarzenegger, surprins într-un moment neașteptat la Budapesta. Pasiunea secretă a actorului a uimit pe toată lumea

Actorul american s-a întâlnit cu una dintre cele mai mari personalități ale șahului mondial, marea maestră maghiară Judit Polgár, care a dezvăluit o latură mai puțin cunoscută a fostului campion de culturism și star de acțiune.

Cei doi s-au întâlnit pe terasa unui local din capitala Ungariei, iar Judit Polgár a publicat imagini de la întâlnire pe rețeaua de socialzare X, descriindu-l pe Schwarzenegger ca fiind „singurul Terminator”.

Aceasta a mărturisit că a fost impresionată nu doar de carisma actorului, ci și de pasiunea acestuia pentru jocul considerat unul dintre cele mai complexe exerciții pentru minte.

„Pasiunea sa pentru șah m-a uimit la fel de mult ca personalitatea sa veselă, carismatică și amabilă”, a scris Judit Polgár. Aceasta a adăugat că i-a prezentat lui Schwarzenegger câteva dintre compozițiile sale preferate de șah, de care actorul a fost impresionat.

„Joacă șah pentru a-și menține creierul ager și tânăr”, a mai precizat marea maestră maghiară.

Schwarzenegger a redistribuit mesajul și i-a răspuns: „Mulțumesc. A fost o mare onoare.”

Schwarzenegger, o prezență constantă la Budapesta

Actorul, în vârstă de 78 de ani, se află în capitala Ungariei pentru filmările la o nouă producții și a fost văzut în mai multe locuri din oraș în ultimele săptămâni.

Înainte de întâlnirea cu Judit Polgár, el a ajuns în atenția publicului local după ce a oficiat ceremonia de căsătorie a regizorului filmului la Bastionul Pescarilor, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Budapesta.

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Filmările pentru „The Kellys”

Potrivit informațiilor disponibile, Schwarzenegger filmează pentru comedia de acțiune „The Kellys”, o producție care îi mai are în distribuție pe Liam Hemsworth, cunoscut pentru seria „Jocurile Foamei”, și Sharon Stone, actrița din „Casino”.

Filmările au provocat și unele restricții temporare în capitala Ungariei. Într-un weekend din luna iunie, circulația pe o porțiune a liniei de metrou M2 a fost suspendată între stațiile Örs vezér tere și Deák Ferenc tér pentru desfășurarea producției cinematografice, notează hungarytoday.hu.

Prezența lui Schwarzenegger la Budapesta a devenit astfel un eveniment în sine pentru localnici și turiști, actorul fiind remarcat nu doar pe platourile de filmare, ci și în momente de relaxare, departe de camerele de filmat.