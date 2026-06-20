Arnold Schwarzenegger filmează lângă România! Unde a apărut legenda Hollywood

În timpul pauzelor dintre filmări, fostul campion de culturism și actorul în vârstă de 78 de ani profită de timpul liber pentru a explora capitala Ungariei pe bicicletă, atrăgând atenția localnicilor și a turiștilor, scrie hirado.hu.

Arnold Schwarzenegger aproape de România, în plină perioadă de filmări

Arnold Schwarzenegger a ales din nou Ungaria pentru unul dintre proiectele sale cinematografice. Actorul se află în Budapesta pentru filmările lungmetrajului „The Kelly’s”, o producție care îi aduce împreună pe platourile de filmare pe Schwarzenegger și Liam Hemsworth.

Nu este pentru prima dată când starul hollywoodian lucrează în Ungaria. De-a lungul anilor, Budapesta a devenit una dintre locațiile preferate pentru numeroase producții internaționale, iar Schwarzenegger a revenit în repetate rânduri în capitala ungară pentru diferite proiecte cinematografice.

Prezența actorului atât de aproape de România a stârnit interesul fanilor din regiune, mai ales că Budapesta se află la doar câteva ore de mers cu mașina de granița românească.

Surprins pe bicicletă prin Budapesta

În ciuda programului încărcat impus de filmări, Arnold Schwarzenegger continuă să își respecte rutina de fitness. Actorul a fost observat în mai multe zone ale Budapestei, inclusiv pe strada Márvány și în centrul orașului, unde s-a deplasat pe bicicleta sa caracteristică.

Cea mai recentă apariție a avut loc în fața Bazilicii Sfântul Ștefan, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din capitala Ungariei. Schwarzenegger a publicat chiar el o fotografie pe rețelele sociale, în care apare zâmbind pe bicicletă în fața impresionantului monument.

Alături de imagine, actorul a transmis și un mesaj care reflectă filosofia sa de viață: „Arnold în Budapesta! Oriunde te-ai afla în lume, menținerea formei fizice este întotdeauna prima prioritate!”.

Schwarzenegger continuă să promoveze un stil de viață activ

La 78 de ani, Arnold Schwarzenegger rămâne unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai sportului și ai unui stil de viață sănătos. Fostul guvernator al Californiei demonstrează că exercițiile fizice și disciplina pot fi integrate chiar și într-un program aglomerat de filmări.

Imaginile distribuite din Budapesta au fost apreciate de mii de fani din întreaga lume, care au remarcat energia și forma fizică de invidiat a actorului. De altfel, Schwarzenegger continuă să inspire milioane de oameni prin mesajele sale despre sănătate, mișcare și perseverență.

În timp ce filmările pentru „The Kelly’s” continuă în Ungaria, actorul profită de fiecare ocazie pentru a descoperi orașul pe două roți, transformând fiecare apariție publică într-un nou motiv de entuziasm pentru admiratorii săi.

(sursa: Mediafax)