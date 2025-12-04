Cea mai tânără miliardară din lume nu este impresionată de bani: Cum trăiește noua regină a tehnologiei

Aceasta deține o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari și activează în domeniul tehnologiei, fiind co-fondatoare a companiei Scale AI și fondatoare a start-up-ului Passes.​

Cariera și afacerile

Lucy Guo este o ingineră americană de origine chineză care a reușit să acumuleze o avere impresionantă prin investiții strategice în tehnologie, în special în inteligența artificială. Scale AI, compania pe care a co-fondat-o, a devenit una dintre cele mai valoroase din acest sector, iar start-upul Passes i-a adus venituri suplimentare semnificative.

Stilul de viață și personalitatea

Deși este tânără și bogată, Lucy Guo spune că stilul său de viață nu s-a schimbat radical. Ea își trăiește viața simplu și discret.

Preferă să meargă la birou cu skateboard-ul și este o adeptă a reducerilor și promoțiilor, declarând că încă „vânează oferte” și cumpără în mare parte lucruri la promoție.

”Sincer, mă simt la fel ca atunci când eram copil. Viața mea de dinainte, când nu aveam bani, și acum nu s-a schimbat foarte mult. Încă vânez oferte, comand aproape exclusiv promoții ‘unu plus unu gratis. Sunt zgârcită la unele lucruri, dar cheltui mai mult pe altele”, a declarat Lucy Guo, la CNBC.

Ea locuiește totuși într-o vilă de lux din Hollywood Hills, pe care a achiziționat-o în 2024 pentru 30 de milioane de dolari, dar consideră că a realizat o afacere bună deoarece valoarea proprietății a crescut rapid, notează spynews.ro.

”Am cheltuit mult, dar am făcut o afacere bună. Din ce am înțeles, dezvoltatorul chiar a pierdut bani – inițial fusese listată la 44 de milioane și eu am plătit 29,5 milioane. În mintea mea, asta e o afacere excelentă”, a declarat Lucy Guo.

Această poveste demonstrează că succesul și bogăția nu trebuie să schimbe esențial personalitatea sau stilul de viață, iar Lucy Guo rămâne un exemplu de echilibru între ambiție și modestie în lumea afacerilor.​