Charlize Theron vorbește cu sinceritate despre iubire și independență. Ce își dorește de la un partener?

Invitată în emisiunea The Drew Barrymore Show, ea a explicat că vrea apropiere emoțională, dar nu neapărat și împărțirea aceleiași locuințe.

„Mi-ar plăcea să fie aproape, dar poate într-o casă separată, la capătul străzii”, a spus actrița, subliniind că această alegere ține de confortul personal.

Viața de familie

Actrița americană crede că această preferință ar putea fi influențată de stilul său de viață actual, fiind obișnuită să locuiască doar alături de cele două fiice adoptive ale sale, August și Jackson.

Cu toate acestea, Charlize Theron nu exclude posibilitatea să-și schimbe perspectiva în viitor.

„Caut ceva foarte specific”, a adăugat ea, referindu-se la tipul de relație pe care îl consideră potrivit în această etapă a vieții sale.

Deschisă la relații, rezerve față de căsătorie

Într-un interviu anterior, acordat podcastului Call Her Daddy, actrița a declarat că este deschisă unei relații stabile, însă nu este atrasă de ideea căsătoriei.

Artista a explicat că această reticență are legătură, în parte, cu dorința de a-și păstra independența și cu teama de a nu se simți blocată într-o relație.

Ea a făcut referire și la aspectele legale ale căsătoriei, menționând că preferă o conexiune autentică, fără constrângeri formale.

Proiecte recente

Declarațiile sale vin în contextul promovării celui mai nou proiect al său, filmul Apex, lansat pe platforma Netflix în data de 24 aprilie 2026.

Prin aceste declarații, Charlize Theron dezvăluie o viziune modernă asupra relațiilor, în care independența personală și compatibilitatea emoțională par să primeze în fața convențiilor tradiționale, notează yahoo.com.

