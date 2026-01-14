Declarația care zguduie Hollywoodul: Cine ar putea fi tatăl biologic al fiului lui Michael Jackson?

Numele lui Marlon Brando revine în atenția publicului la peste două decenii de la moartea sa, în urma unui zvon care a stârnit reacții puternice în presa internațională.

Un material publicat de tabloidul britanic The Sun, citat de stiripesurse.ro., lansează o ipoteză șocantă despre conceperea ultimului copil al regelui pop.

Acesta relatează că legendarul actor Marlon Brando ar fi tatăl biologic al lui Bigi Jackson, căruia i se mai spune Blanket. Copilul s-a născut în anul 2002 dintr-o mamă surogat. Potrivit publicației, Marlon Brando, care a murit în 2004 la vârsta de 80 de ani, ar fi fost donator de spermă.

Speculații vechi, ipoteze noi

De-a lungul anilor au circulat numeroase speculații potrivit cărora Michael Jackson nu ar fi tatăl biologic al niciunuia dintre cei trei copii ai săi — Prince, Paris și Bigi.

Iar noile afirmații reînvie aceste teorii, surse apropiate artistului susținând acum că Marlon Brando s-ar număra printre donatorii de spermă la care ar fi apelat starul pop.

„Li s-a spus și fraților Paris și Prince acest lucru. E totul foarte ciudat, însă se leagă toate piesele acestui puzzle imens acum. Toată lumea vrea să înțeleagă ce s-a întâmplat de fapt…”, a declarat o sursă anonimă, citată de publicația britanică.

Prietenie neobișnuită

Totodată, prietenia apopiată dntre cei doi mari artiști a fost întotdeauna privită ca o ciudățenie din cauza personalitățlor lor extrem de diferite.

„Michael Jackson și Marlon Brando erau amândoi niște megastaruri, și erau foarte apropiați unul de altul, deci exista multă întredere reciprocă. Acesta este și motivul pentru care secretul nu s-a aflat decât acum. Totuși, o mână de oameni au știut dintotdeauna adevărul”, a explicat sursa.

Cei doi au fost văzuți frecvent împreună, iar Brando a fost unul dintre puținii oameni din cercul restrâns al artistului.

Marlon Brando avea 11 copii, de care era foarte apropiat, ținând-o departe de atenția publică. De-a lungul anilor, unii fani ai actorului s-au exprimat cu privire la o presupusă asemănare fizică între Bigi Jackson și Miko Brando, fiul actorului, care a lucrat o perioadă ca șofer și bodyguard pe domeniul Neverland, al lui Michael Jackson

Lipsa dovezilor

În pofida impactului mediatic, informațiile nu sunt susținute de dovezi concrete. Nu există documente, teste ADN sau declarații oficiale care să confirme aceste afirmații. În plus, atât Michael Jackson, cât și Marlon Brando au murit, ceea ce face imposibilă verificarea directă a acestora.

Familia Jackson a negat în trecut ideea folosirii donatorilor de spermă, iar până în prezent nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la noile afirmații.