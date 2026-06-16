Actrița Ece İrtem a murit la 35 de ani, la o zi după ziua de naștere. Cauza probabilă: infarct

Șoc în lumea serialelor turcești: Ece İrtem, vedeta din „Kızılcık Şerbeti”, a fost găsită fără viață

Lumea televiziunii din Turcia este în doliu după moartea subită a actriței Ece İrtem, cunoscută pentru rolurile sale din producții populare difuzate inclusiv în România. Artista a fost găsită fără suflare în locuința sa, la vârsta de doar 35 de ani, la scurt timp după ce își sărbătorise ziua de naștere, potrivit Daily Express.

Potrivit informațiilor preliminare apărute în presa internațională, decesul ar fi survenit în urma unui posibil infarct, însă cauza exactă nu a fost confirmată oficial. Autoritățile au deschis o anchetă, iar rezultatele finale vor fi stabilite după efectuarea autopsiei medico-legale.

Ultimele ore din viața actriței

Tragedia s-ar fi produs în locuința artistei, unde aceasta se afla împreună cu mama sa. Potrivit avocatului familiei, primele concluzii indică un posibil atac de cord, însă investigațiile sunt în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele morții.

Echipele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind declarat la scurt timp după intervenție. Vestea a venit ca un șoc pentru familie, prieteni și fani, mai ales că actrița își sărbătorise ziua de naștere cu doar o zi înainte de tragedie.

Cine a fost Ece İrtem

Ece İrtem s-a născut în Sivas, Turcia, și a urmat o formare artistică solidă. A absolvit Universitatea Yașar, specializarea Operă și Interpretare Vocală, în 2014, unde a obținut rezultate academice remarcabile.

Ulterior, și-a continuat pregătirea artistică la Centrul Cultural Sadri Alışık din Istanbul, unde a studiat actoria și a lucrat cu mai mulți profesori și regizori cunoscuți din industria artistică turcă.

Cariera sa a început în televiziune în jurul anului 2014, iar de-a lungul timpului a apărut în mai multe seriale de succes. Printre acestea se numără producții urmărite intens de publicul din Turcia și apreciate și în România, unde serialele turcești au o audiență constantă.

Roluri care au adus-o în atenția publicului

Actrița a devenit cunoscută datorită aparițiilor sale în seriale precum „Bahar: Viață furată”, „Yasak Elma”, „Yeni Gelin”, „Mahkum” sau „Bay Yanlış”. Unul dintre rolurile care i-au consolidat popularitatea a fost cel din „Kızılcık Şerbeti”, unde a interpretat personajul Ișıl, apreciat de telespectatori pentru complexitatea sa.

Talentul său, dar și prezența scenică, au făcut-o remarcată într-o industrie extrem de competitivă, iar evoluția ei profesională era considerată una promițătoare.

Reacții și mesaje de condoleanțe

După anunțul decesului, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de durere și condoleanțe. Fanii au transmis mesaje emoționante, amintind de rolurile care au făcut-o iubită de public și de energia pozitivă pe care o transmitea pe ecran.

Mulți utilizatori au descris vestea ca fiind „șocantă” și „greu de crezut”, mai ales în contextul în care actrița postase recent imagini din vacanță, fără niciun semn de probleme de sănătate.