Gemenele Indiggo, în mijlocul unui scandal uriaș: Arestate pentru violență și tâlhărie în SUA

Ele au fost acuzate de infracțiuni grave, inclusiv agresiune, furt, tentative de tâlhărie, folosirea de identități false și deranjarea ordinii publice.​

Acuzațiile și arestarea

Gabriela Modorcea a fost reținută pentru „violență domestică” asupra mamei sale, Violeta Modorcea, în vârstă de 65 de ani.​

Mihaela Modorcea este acuzată de furt, tâlhărie și utilizarea unei identități false.​

Ambele femei, în vârstă de 41 de ani, au fost puse sub acuzare în aprilie și mai 2025, în Miami.​

Mama fetelor, Violeta Modorcea, a inițiat un ordin de protecție iar ulterior a renunțat la acuzații. Gabriela a solicitat modificarea ordinului de restricție, promițând un contact pașnic în viitor.​

În trecut, surorile au mai fost acuzate de deranjarea ordinii publice în parcuri din Manhattan, potrivit dcnews.ro.

Încercări de carieră în SUA

Gemenele au debutat la 13 ani cu un colind de Crăciun, în anii 2000.

Apoi au plecat în Statele Unite, unde au participat la mai multe proiecte muzicale. Au concurat astfel la America's Got Talent, în 2008, dar nu au avut mare succes.