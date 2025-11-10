Horia Moculescu, în stare gravă la ATI! Fiica sa, Nidia, face primele declarații: „Medicii nu sunt deloc optimiști”

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Noi 2025   •   14:45
Sursa foto: FB Nidia Moculescu

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat la ATI în cadrul Institutului „Matei Balș”. Fiica sa, Nidia, a dezvăluit că medicii nu au un prognostic bun, iar starea tatălui ei rămâne critică.

Horia Moculescu, internat la ATI. Fiica sa, Nidia, vorbește despre starea gravă a compozitorului

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, trece prin momente dificile. Artistul se află internat la Institutul „Matei Balș”, în secția de Terapie Intensivă (ATI), după ce starea sa de sănătate s-a agravat săptămâna trecută.

Fiica sa, Nidia Moculescu, a oferit detalii despre starea actuală a compozitorului și a confirmat că situația nu este una optimistă.

„Starea sa este la fel deocamdată. Are plămânii afectați. Medicii, din păcate nu au un prognostic bun",
a declarat Nidia Moculescu pentru stiripesurse.ro.

Potrivit apropiaților, starea de sănătate a lui Horia Moculescu era fragilă de mai multă vreme. În vara acestui an, artistul a fost surprins într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. El a explicat ulterior că nu era vorba de un scaun medical, ci de unul de birou, însă a recunoscut că urmează tratament de ani de zile și că sănătatea sa „nu este una bună”.

Problemele de sănătate ale lui Horia Moculescu

Compozitorul a vorbit de mai multe ori despre problemele respiratorii cauzate de fumatul excesiv din tinerețe. A reușit să renunțe la acest obicei în urmă cu aproape 20 de ani, însă efectele s-au resimțit în timp.

De peste 17 ani, artistul se confruntă și cu o boală dureroasă, numită neurom Morton, care i-a provocat suferințe constante și l-a obligat să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale.

„Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine”, mărturisea Horia Moculescu în urmă cu câteva luni.

Ce este neuromul Morton

Neuromul Morton, cunoscut și sub denumirea de neurom interdigital, este o afecțiune dureroasă care afectează nervii dintre degetele picioarelor, cel mai frecvent între al treilea și al patrulea deget.

Deși cauza exactă nu este complet elucidată, medicii susțin că presiunea repetată sau traumatismele asupra nervului interdigital pot duce la inflamație și la apariția unei mici tumori benigne, denumită neurom.

Subiecte în articol: Neuromul Morton nidia moculescu horia moculescu institutul matei bals
