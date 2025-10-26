x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Monden Licitație pentru obiecte din colecția lui Gene Hackman: Globuri de Aur, un ceas și tablouri

Licitație pentru obiecte din colecția lui Gene Hackman: Globuri de Aur, un ceas și tablouri

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   20:00
Licitație pentru obiecte din colecția lui Gene Hackman: Globuri de Aur, un ceas și tablouri
Sursa foto: Hepta

O casă de licitații internațională va scoate la vânzare, în luna noiembrie, o serie de obiecte care au aparținut actorului american Gene Hackman. Printre altele vor fi vândute premiile Globurile de Aur, picturi realizate chiar de actor și piese din colecția sa personală de artă.

Licitația, organizată de Bonhams, include trofee câștigate de Hackman pentru rolurile din filmele „Unforgiven” și „The Royal Tenenbaums”, o pictură în ulei realizată de artistul american Milton Avery în 1957 și o statuetă de bronz semnată de Auguste Rodin, potrivit AP.

Printre obiectele accesibile se numără tabla de darts Winmau a actorului, estimată la 100 de dolari, și ceasul său de scafandru Seiko, evaluat la 600 de dolari.

Anna Hicks, reprezentantă a casei Bonhams, a declarat că obiectele„oferă un portret al lumii private a lui Hackman”, care, după retragerea din cinematografie, s-a dedicat picturii și scrisului.

Hackman a murit la vârsta de 95 de ani la reședința sa din Santa Fe, New Mexico, la doar o săptămână după dispariția soției sale, Betsy Arakawa.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Gene Hackman licitatie globuri de aur
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri