Licitație pentru obiecte din colecția lui Gene Hackman: Globuri de Aur, un ceas și tablouri

Licitația, organizată de Bonhams, include trofee câștigate de Hackman pentru rolurile din filmele „Unforgiven” și „The Royal Tenenbaums”, o pictură în ulei realizată de artistul american Milton Avery în 1957 și o statuetă de bronz semnată de Auguste Rodin, potrivit AP.

Printre obiectele accesibile se numără tabla de darts Winmau a actorului, estimată la 100 de dolari, și ceasul său de scafandru Seiko, evaluat la 600 de dolari.

Anna Hicks, reprezentantă a casei Bonhams, a declarat că obiectele„oferă un portret al lumii private a lui Hackman”, care, după retragerea din cinematografie, s-a dedicat picturii și scrisului.

Hackman a murit la vârsta de 95 de ani la reședința sa din Santa Fe, New Mexico, la doar o săptămână după dispariția soției sale, Betsy Arakawa.

(sursa: Mediafax)