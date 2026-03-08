Meghan Markle a terminat parteneriatul cu Netflix pentru brandul As Ever

Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al companiei, potrivit publicației Entertainment Weekly. Cu toate acestea, Ducesa de Sussex va continua să dezvolte brandul independent, după un an în care colaborarea cu gigantul streamingului a contribuit la lansarea și creșterea proiectului.

Brandul As Ever a fost lansat în primăvara anului trecut în colaborare cu Netflix, odată cu debutul serialului de lifestyle „With Love, Meghan”. Proiectul a avut rolul de a introduce publicului conceptul brandului și filosofia lui Meghan Markle privind viața de zi cu zi, inspirată de ideea de a transforma momentele simple în experiențe speciale.

Serialul a avut două sezoane difuzate pe platformă în cursul anului trecut, iar la începutul lunii decembrie a fost lansat și un episod special de sărbători. Prin intermediul acestei producții, publicul a putut descoperi mai multe despre stilul de viață promovat de ducesă, precum și despre produsele incluse în brand.

În perioada colaborării cu Netflix, brandul As Ever s-a extins rapid și a ajuns să includă o gamă variată de produse pentru casă și lifestyle. Printre acestea se numără gemuri artizanale, ceaiuri, vinuri și miere, produse inspirate de ideea de a aduce rafinament și simplitate în viața de zi cu zi.

Reprezentanții brandului au declarat că proiectul a cunoscut o creștere rapidă încă din primul an de la lansare, motiv pentru care este pregătit să funcționeze independent.

„As Ever este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix, atât pentru lansare, cât și pentru primul nostru an. Am experimentat o creștere semnificativă și rapidă, iar brandul este acum pregătit să se dezvolte pe cont propriu”, se arată într-un comunicat transmis presei.

După încheierea colaborării cu Netflix, Meghan Markle va continua să dezvolte brandul As Ever în mod independent. Potrivit reprezentanților companiei, anul următor ar putea aduce noi lansări și extinderi ale portofoliului de produse.

Înainte de a se căsători cu Prințul Harry în 2018, Meghan Markle era cunoscută pentru blogul său de lifestyle „The Tig”, care aborda teme similare legate de gastronomie, călătorii și stil de viață.

În prezent, Meghan Markle și Prințul Harry locuiesc în Montecito, California, alături de cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani.

Chiar dacă parteneriatul cu Netflix s-a încheiat, reprezentanții platformei au transmis că sunt bucuroși că au contribuit la lansarea brandului și la dezvoltarea viziunii ducesei. Rămâne de văzut în ce direcție va evolua As Ever și ce noi proiecte va lansa Meghan Markle în perioada următoare.

