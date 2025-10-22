Popularul cântăreț și compozitor grec Dionysis Savvopoulos-Nionios a murit la vârsta de 80 de ani

O figură proeminentă a scenei culturale și intelectuale grecești, Savvopoulos a murit marți noaptea, a anunțat familia sa pe contul său oficial de socializare. Muzicianul fusese spitalizat în ultimele zile și se lupta cu cancerul de câțiva ani, potrivit AP.

Savvopoulos a devenit cunoscut în anii 1960, câștigând faimă națională cu cântecele sale subtil revoluționare în timpul dictaturii militare din 1967-1974. A fost închis pentru scurt timp, iar cântecele sale au devenit imnuri de rezistență pentru tinerii și disidenții din Grecia.

Omagiile aduse lui Savvopoulos au venit din întreaga lume politică și culturală greacă.

Născut la Salonic pe 2 decembrie 1944, Savvopoulos a studiat dreptul, dar nu și-a finalizat niciodată studiile. S-a mutat la Atena în 1963 și a început cariera muzicală, cântând în mici cluburi muzicale din capitala Greciei.

Cântecele sale au îmbinat mai multe genuri, inclusiv muzică populară grecească cu elemente rock și folk-rock, muzica unor muzicieni americani precum Bob Dylan și Frank Zappa, precum și muzică tradițională grecească.

A scris atât muzica, cât și versurile pentru majoritatea cântecelor sale, care aveau un conținut profund politic, romantic și umoristic.

Savvopoulos și-a publicat autobiografia, „De ce trec anii”, la începutul anului 2025, unde a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul pulmonar, diagnosticat în 2020.

„Moartea este un lucru inacceptabil. Dar odată ce îl accepți, atunci începi să trăiești”, a spus el într-un interviu televizat.

Savvopoulos are doi fii și doi nepoți. Aranjamentele funerare vor fi făcute publice ulterior, a transmis familia sa.

(sursa: Mediafax)