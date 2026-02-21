Ce spune Sharon Stone despre teama societății de îmbătrânire: „Ar trebui să fim îngroziți când ne uităm în oglindă?”

Actrița a vorbit pe Instagram despre teama societății de îmbătrânire.

Este ca cea mai ciudată idee din lume”

După o perioadă îndelungată de boală, Sharon Stone și-a revenit și s-a îndreptat spre pictură. În timp ce își vizita studioul de artă și prezenta unele dintre cele mai recente lucrări ale sale, ea a adus în discuție de ce femeile se tem de propriul corp, percepția feminității și punctul de vedere al societății asupra îmbătrânirii, notează parade.com.

În postarea de pe Instagram, ea pune întrebarea: „Ar trebui să fim îngroziți când ne uităm în oglindă?” și „De ce ar trebui să ne fie frică de propriul nostru sine? Este ca cea mai ciudată idee din lume pentru mine”.

„Ne este frică de nuditate"

Ea dezvăluie că a fost entuziasmată de acest subiect atunci când echipa de filmare, plimbându-se prin studioul ei de artă, i-a cerut să mute un tablou, intitulat „Zeița”, în afara cadrului. În videoclipurile anterioare, tabloul poate fi văzut clar și înfățișează o imagine abstractă a unei femei goale.

„De ce în 2026 ne mai este frică să îmbătrânim și să trăim în noi înșine? Suntem mai mult decât aparențe... suntem artiste, mame, surori, soții, asistente medicale, profesoare... și lista poate continua!”, a scris ea în legendă. „Când mi-am vizitat studioul, acum câteva săptămâni, echipa de filmare a cerut să mute un tablou în afara cadrului, «Zeița», care se întâmplă să fie o femeie goală.”

„Ne este frică de nuditate pe ecranele noastre, pe corpurile noastre, pe casa noastră... dar nu de violență sau de orice alt lucru cu care suntem bombardați constant zi de zi?”

