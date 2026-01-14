x close
Sofia Vicoveanca, primele dezvăluiri despre problemele de sănătate: "Cred că am avut și.."

Sofia Vicoveanca, primele dezvăluiri despre problemele de sănătate: "Cred că am avut și.."

14 Ian 2026
Sofia Vicoveanca, primele dezvăluiri despre problemele de sănătate: &quot;Cred că am avut și..&quot;
Sursa foto: Sofia Vicoveanca a suferit de curând un infract și se află în spital.

Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca se află internată la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026.

Artista are 84 de ani și se află în continuare la spital. 

Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să... stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a povestit Sofia Vicoveanca, la Spynews TV.

Sprijin în momente grele

Aceasta are un  singur copil, Vlad, care îi este alături în această perioadă, vizitând-o constant și discutând cu medicii despre starea ei de sănătate. 

Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit. Nu-mi place toată povestea (...) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a mai spus artista.

 

Subiecte în articol: sofia vicoveanca
