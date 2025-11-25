x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Monden Udo Kier, actorul german care l-a interpretat pe Dracula, a murit la 81 de ani

Udo Kier, actorul german care l-a interpretat pe Dracula, a murit la 81 de ani

de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   08:50
Udo Kier, actorul german care l-a interpretat pe Dracula, a murit la 81 de ani

Udo Kier, actorul german care a jucat atât în filme de artă europene, cât și în filme de la Hollywood, colaborând cu unii dintre cei mai importanți artiști ai timpului său, a murit duminică la vârsta de 81 de ani.

După ce a devenit faimos în filmele horror cult de la mijlocul anilor 1970, Kier a avut o carieră prolifică interpretând personaje negative cu un fler distinct, potrivit CNN.

De-a lungul a șase decenii, a acumulat peste 250 de prezențe în filme, colaborând cu unii dintre cei mai apreciați cineaști ai timpului său - Rainer Werner Fassbinder, Lars von Trier, Gus Van Sant și Werner Herzog - precum și cu alți artiști, precum Madonna și Andy Warhol.

De-a lungul carierei, s-a bucurat de atenția publicului larg cu apariții în filme de la Hollywood, precum „Ace Ventura: Pet Detective”.

Kier s-a născut în 1944 la Köln, Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cu doar câteva ore înainte ca o bombă să lovească spitalul în care s-a născut. El și mama sa au trebuit să fie salvați din dărâmături, a declarat el pentru The Guardian într-un interviu din 2002.

În adolescență, l-a întâlnit pe viitorul său colaborator, Fassbinder, într-un bar, înainte ca oricare dintre ei să fi atins faima ulterioară. A fost una dintre numeroasele întâlniri întâmplătoare care i-au propulsat cariera spre apogeul ei.

Când Kier s-a mutat la Londra la vârsta de 18 ani, cântărețul britanic Michael Sarne l-a văzut într-o cafenea și ulterior l-a distribuit în primul său rol - ca gigolo într-un scurtmetraj. „Mi-a plăcut atenția, așa că am devenit actor”, a declarat Kier pentru Variety în 2024.

Morrissey l-a distribuit în filmul său de groază din 1973, „Carne pentru Frankenstein”, iar apoi în „Sânge pentru Dracula”, un an mai târziu.

Citește pe Antena3.ro

Interpretarea lui Kier în rolul lui Dracula l-a transformat într-o vedetă.

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Udo Kier moarte 81 ani
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri