Udo Kier, actorul german care l-a interpretat pe Dracula, a murit la 81 de ani

După ce a devenit faimos în filmele horror cult de la mijlocul anilor 1970, Kier a avut o carieră prolifică interpretând personaje negative cu un fler distinct, potrivit CNN.

De-a lungul a șase decenii, a acumulat peste 250 de prezențe în filme, colaborând cu unii dintre cei mai apreciați cineaști ai timpului său - Rainer Werner Fassbinder, Lars von Trier, Gus Van Sant și Werner Herzog - precum și cu alți artiști, precum Madonna și Andy Warhol.

De-a lungul carierei, s-a bucurat de atenția publicului larg cu apariții în filme de la Hollywood, precum „Ace Ventura: Pet Detective”.

Kier s-a născut în 1944 la Köln, Germania, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cu doar câteva ore înainte ca o bombă să lovească spitalul în care s-a născut. El și mama sa au trebuit să fie salvați din dărâmături, a declarat el pentru The Guardian într-un interviu din 2002.

În adolescență, l-a întâlnit pe viitorul său colaborator, Fassbinder, într-un bar, înainte ca oricare dintre ei să fi atins faima ulterioară. A fost una dintre numeroasele întâlniri întâmplătoare care i-au propulsat cariera spre apogeul ei.

Când Kier s-a mutat la Londra la vârsta de 18 ani, cântărețul britanic Michael Sarne l-a văzut într-o cafenea și ulterior l-a distribuit în primul său rol - ca gigolo într-un scurtmetraj. „Mi-a plăcut atenția, așa că am devenit actor”, a declarat Kier pentru Variety în 2024.

Morrissey l-a distribuit în filmul său de groază din 1973, „Carne pentru Frankenstein”, iar apoi în „Sânge pentru Dracula”, un an mai târziu.

Interpretarea lui Kier în rolul lui Dracula l-a transformat într-o vedetă.

