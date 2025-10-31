Moșii de toamnă 2025: Credințe și superstiții legate de pomenirea morților

În 2025, această zi specială va fi marcată pe 1 noiembrie, prima sâmbătă a lunii, când credincioșii merg la biserică și oferă pomeni în memoria rudelor și prietenilor plecați dintre cei vii.

Obiceiuri și superstiții

Creștinii ortodocși participă la slujbe speciale, aprind lumânări și aduc vin, colaci și flori la mormintele celor dragi. Oamenii oferă și pachete celor nevoiași în semn de pomenire și respect pentru sufletele celor plecați.

Potrivit credințelor populare, în această zi sufletele celor adormiți coboară pe pământ, motiv pentru care mormintele trebuie să fie curate și bine îngrijite. Este o zi în care certurile și conflictele trebuie evitate, iar femeile respectă tradiția de a avea capul acoperit.

Ce nu se dă de pomană

Există și interdicții strict respectate de credincioși. De pomană nu se oferă băuturi alcoolice, țigări sau obiecte personale ale persoanei decedate. Se consideră nepotrivit ca lucrurile care au aparținut celui plecat să circule în afara familiei pentru a nu deranja sufletul acestuia, potrivit a1.ro.

Moșii de toamnă rămân astfel un moment solemn de comemorare și respect, plin de tradiții adânc înrădăcinate în cultura românească.