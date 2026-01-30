Noi sfinți în calendarul ortodox: 16 femei vor fi canonizate. Patriarhul Daniel va ține slujba la Catedrala Patriarhală

Decizia de canoizare a 16 femei cu viață sfântă – mucenițe, soții de domnitori și mame de sfinți - a fost luată de Sfântul Sinod anul trecut.

Proclamarea va avea loc joi, 6 februarie, la ora 17.00, iar liturghia va fi susținută de Patriarhul Daniel împreună cu membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Române vineri, 7 februarie, la ora 7.45. Apoi va avea loc o procesiune impresionantă a moaștelor, notează observatornews.ro.

Cine sunt cele 16 femei sfinte