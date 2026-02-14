x close
Nume unisex pentru copii: 15 alegeri moderne și versatile

de Redacția Jurnalul    |    14 Feb 2026   •   13:40
Sursa foto: Numele neutre sunt scurte, ușor de pronunțat și de memorat.

Unii părinți aleg să dea copiilor nume neutre din punct de vedere al genului. Acestea sunt adaptabile în diverse culturi și medii, oferind o bază solidă pentru o educație în care diversitatea și egalitatea sunt valori esențiale.

De ce să alegi un nume neutru

Numele neutre permit copilului să-și construiască identitatea fără constrângeri și facilitează integrarea în contexte internaționale. Sunt scurte, ușor de pronunțat și de memorat, potrivit deparinti.ro.

15 nume neutre pentru copii

  1. Alex – clasic și versatil, folosit atât pentru Alexandru, cât și pentru Alexandra.

  2. Andi – de origine ebraică, înseamnă „curajos și frumos”; prescurtare pentru Andrei sau Andreea.

  3. Adi – prescurtare pentru Adrian sau Adriana, simplu și familiar.

  4. Ari – ebraic, înseamnă „leu”; scurt, elegant și potrivit pentru orice copil.

  5. Erin – irlandez, inspirat din „Éire” (Irlanda); poetic și folosit pentru fete și băieți.

  6. Cris – prescurtare pentru Cristian, Cristina, Christopher sau Cristiana; flexibil și modern.

  7. Elis – derivat din Elisabeta, Eliseu sau Elijah; înseamnă „Dumnezeu este jurământul meu”.

  8. Noa – ebraic pentru „mișcare” sau „odihnă”; în japoneză, înseamnă „dragoste armonioasă”.

  9. Noel – asociat cu Crăciunul; simplu și neutru, potrivit pentru ambele genuri.

  10. Nico – derivat din Nicolae sau Nicoleta; poate fi folosit și ca nume independent.

  11. Sasha – nume rusesc, cosmopolit și elegant, potrivit pentru băieți sau fete.

  12. Robin – englezesc, asociat cu Robin Hood; prietenos și ușor de purtat.

  13. Tavi – prescurtare pentru Octavian sau Octavia; modern și neutru.

  14. Tony – derivat din Anthony; înseamnă „prețios” sau „floricele”.

  15. Vali – folosit în România pentru Valentin sau Valentina; scurt și versatil.

 

