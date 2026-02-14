Nume unisex pentru copii: 15 alegeri moderne și versatile

De ce să alegi un nume neutru
Numele neutre permit copilului să-și construiască identitatea fără constrângeri și facilitează integrarea în contexte internaționale. Sunt scurte, ușor de pronunțat și de memorat, potrivit deparinti.ro.
15 nume neutre pentru copii
Alex – clasic și versatil, folosit atât pentru Alexandru, cât și pentru Alexandra.
Andi – de origine ebraică, înseamnă „curajos și frumos”; prescurtare pentru Andrei sau Andreea.
Adi – prescurtare pentru Adrian sau Adriana, simplu și familiar.
Ari – ebraic, înseamnă „leu”; scurt, elegant și potrivit pentru orice copil.
Erin – irlandez, inspirat din „Éire” (Irlanda); poetic și folosit pentru fete și băieți.
Cris – prescurtare pentru Cristian, Cristina, Christopher sau Cristiana; flexibil și modern.
Elis – derivat din Elisabeta, Eliseu sau Elijah; înseamnă „Dumnezeu este jurământul meu”.
Noa – ebraic pentru „mișcare” sau „odihnă”; în japoneză, înseamnă „dragoste armonioasă”.
Noel – asociat cu Crăciunul; simplu și neutru, potrivit pentru ambele genuri.
Nico – derivat din Nicolae sau Nicoleta; poate fi folosit și ca nume independent.
Sasha – nume rusesc, cosmopolit și elegant, potrivit pentru băieți sau fete.
Robin – englezesc, asociat cu Robin Hood; prietenos și ușor de purtat.
Tavi – prescurtare pentru Octavian sau Octavia; modern și neutru.
Tony – derivat din Anthony; înseamnă „prețios” sau „floricele”.
Vali – folosit în România pentru Valentin sau Valentina; scurt și versatil.