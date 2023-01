Jurnalul.ro › Timp liber › Când cade Paștele în 2023? Când cade Paștele în 2023?

Când cade Paștele în 2023?

Sursa foto: Hepta

Cea mai importantă sărbătoare creștină nu are o dată fixă, aceasta variind de la an la an. Astfel că Paștele ortodox se sărbătorește pe 16 aprilie 2023.