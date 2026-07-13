Nu toată Europa fierbe. Cinci locuri răcoroase ideale pentru vacanța din această vară

Tot mai mulți turiști renunță la plajele aglomerate și fierbinți în favoarea unor destinații răcoroase. De la Trentino până la Insulele Lofoten, cinci locuri din Europa oferă alternativa ideală pentru o vară fără canicula, notează stylosophy.it.

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Madonna di Campiglio, refugiu la 1.550 de metri altitudine

Stațiunea din Trentino, aflată în inima Dolomiților din Brenta, este una dintre destinațiile preferate pentru o vară răcoroasă. Zona oferă trasee de drumeție pentru toate nivelurile, păduri și pajiști verzi. Giro dei 5 Laghi este unul dintre cele mai căutate itinerarii, cu lacuri alpine înconjurate de munți. Cascadele din Vallesinella și traseele pentru bicicliști completează oferta stațiunii.

Valmalenco, valea alpină din nordul Italiei

Zona din provincia Sondrio este căutată de cei care vor să scape de căldură fără să renunțe la aventură. Lacul Palù și Lacul Lagazzuolo sunt punctele de atracție principale ale văii. Turiștii pot alege trasee de ciclism, activități pe pâraie sau plimbări printre cabane montane. Vara, Valmalenco găzduiește și evenimente tradiționale locale.

Finnish Lakeland, cea mai vastă așezare lacustră din Europa

Regiunea Lacurilor din centrul-estul Finlandei cuprinde aproximativ 180.000 de lacuri. Suprafața acoperă 55.000 de kilometri pătrați de ape cristaline, insule și păduri boreale. Turiștii pot alege drumeții, plimbări cu caiacul sau croaziere pe apele liniștite. Satele mici din lemn, cu vedere la lacuri, completează atmosfera de liniște a regiunii.

Highlands-ul scoțian, între castele și munți verzi

Nordul Scoției rămâne una dintre cele mai populare destinații de vară pentru cei care evită căldura. Parcul Național Loch Lomond & The Trossachs oferă trasee printre păduri și lacuri. Fort William este punctul de plecare pentru trekking montan, iar satul Glenfinnan este cunoscut pentru viaductul istoric. Insula Skye, Inverness, Loch Ness și Parcul Național Cairngorms completează lista obiectivelor.

Insulele Lofoten, soarele de la miezul nopții

Arhipelagul norvegian, situat dincolo de Cercul Polar Arctic, rămâne una dintre cele mai spectaculoase destinații de vară. Fenomenul soarelui de la miezul nopții prelungește ziua, permițând excursii panoramice și plimbări cu caiacul. Satele Reine și Henningsvær, cu case roșii tradiționale, sunt printre cele mai fotografiate locuri din insule. Plajele Uttakleiv și Haukland completează peisajul arctic.

(sursa: Mediafax)