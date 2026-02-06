x close
Povestea lui „OK”: De la o farsă tipografică la expresie legendară universală

de Andreea Tiron    |    06 Feb 2026   •   09:15
Povestea lui „OK”: De la o farsă tipografică la expresie legendară universală
Sursa foto: „OK”, cuvântul care a cucerit planeta: cum a apărut și ce înseamnă

Ai spus vreodată un simplu ”OK” fără să te gândești prea mult la el? Ei bine… ar trebui!

Pentru că această expresie scurtă, folosită de miliarde de oameni zilnic, are o istorie surprinzător de fascinantă, amuzantă și plină de întorsături – și adevărul e mai interesant decât orice legendă urbană.

Cum s-a născut „OK”?

Contrar a ceea ce ar părea, „OK” nu a apărut în vreun laborator secret de publicitate sau în birourile unei corporații cool. Cea mai plauzibilă și acceptată explicație etimologică spune că totul a început ca o glumă tipografică în secolul XIX în Statele Unite.

În anul 1839, un editor de ziar din Boston pe nume Charles Gordon Greene a făcut un joc de cuvinte într-un articol publicat în Boston Morning Post. Într-o modă a timpului, tinerii foloseau abrevieri comice pentru expresii intenționat scrise greșit – ca să fie haioase sau cool.

Așa că, în loc să scrie “all correct” (adică „totul e corect”), Greene a glumit cu varianta „oll korrect”. Iar inițialele acestei expresii au devenit faimosul O.K..

Pe atunci, Bostonul era plin de astfel de abreviere amuzante. Alte exemple găsite în presa vremii includ:

N.G. – “no go” („nu merge”)

S.P. – “small potatoes” („nimica toată”)

G.T. – “gone to Texas” („a plecat în Texas”)

Și printre toate aceste inițiative jucăușe, OK a fost singura expresie care a supraviețuit și a devenit universală.

Politică, slogane și „Old Kinderhook”

Expresia a avut și un impuls neașteptat în politică. În 1840, candidatul la președinție Martin Van Buren a fost supranumit “Old Kinderhook” – după orașul său natal din New York. Suporterii săi au format o mișcare numită “OK Clubs” și au folosit OK ca slogan de campanie.

Chiar dacă Van Buren nu a câștigat alegerile, acea utilizare a contribuit enorm la răspândirea expresiei în limbajul american.

De la Boston la restul lumii

De acolo, OK a călătorit rapid dincolo de ziarele din New England. Expresia a ajuns să fie folosită în vorbire, în comunicarea telegrafică, apoi în contextul tehnologic modern – inclusiv în informatică, unde „OK” este afișat în ferestrele de dialog ca o confirmare sau acceptare.

Astăzi, indiferent dacă spui că „e totul OK” sau răspunzi „OK” la un mesaj, te alături unei tradiții lingvistice de aproape 200 de ani a unuia dintre cele mai cunoscute cuvinte din lume.

De ce e amuzant și remarcabil

Este fascinant că:

  • un sfat de umor tipografic dintr-un ziar a devenit un cuvânt global;
  • „OK” a trecut de la o glumă la un standard internațional de comunicare;
  • un slogan politic a transformat o simplă abreviere într-un fenomen lingvistic;

OK în limbile lumii

Astăzi, OK este utilizat în aproape orice limbă – ca termen de confirmare, acceptare, aprobare sau simplă consimțire. Este atât de omniprezent încât multe persoane nici nu-și mai pun întrebări despre originea lui… până acum

 

