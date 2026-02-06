Povestea lui „OK”: De la o farsă tipografică la expresie legendară universală

Pentru că această expresie scurtă, folosită de miliarde de oameni zilnic, are o istorie surprinzător de fascinantă, amuzantă și plină de întorsături – și adevărul e mai interesant decât orice legendă urbană.

Cum s-a născut „OK”?

Contrar a ceea ce ar părea, „OK” nu a apărut în vreun laborator secret de publicitate sau în birourile unei corporații cool. Cea mai plauzibilă și acceptată explicație etimologică spune că totul a început ca o glumă tipografică în secolul XIX în Statele Unite.

În anul 1839, un editor de ziar din Boston pe nume Charles Gordon Greene a făcut un joc de cuvinte într-un articol publicat în Boston Morning Post. Într-o modă a timpului, tinerii foloseau abrevieri comice pentru expresii intenționat scrise greșit – ca să fie haioase sau cool.

Așa că, în loc să scrie “all correct” (adică „totul e corect”), Greene a glumit cu varianta „oll korrect”. Iar inițialele acestei expresii au devenit faimosul O.K..

Pe atunci, Bostonul era plin de astfel de abreviere amuzante. Alte exemple găsite în presa vremii includ:

N.G. – “no go” („nu merge”)

S.P. – “small potatoes” („nimica toată”)

G.T. – “gone to Texas” („a plecat în Texas”)

Și printre toate aceste inițiative jucăușe, OK a fost singura expresie care a supraviețuit și a devenit universală.

Politică, slogane și „Old Kinderhook”

Expresia a avut și un impuls neașteptat în politică. În 1840, candidatul la președinție Martin Van Buren a fost supranumit “Old Kinderhook” – după orașul său natal din New York. Suporterii săi au format o mișcare numită “OK Clubs” și au folosit OK ca slogan de campanie.

Chiar dacă Van Buren nu a câștigat alegerile, acea utilizare a contribuit enorm la răspândirea expresiei în limbajul american.

De la Boston la restul lumii

De acolo, OK a călătorit rapid dincolo de ziarele din New England. Expresia a ajuns să fie folosită în vorbire, în comunicarea telegrafică, apoi în contextul tehnologic modern – inclusiv în informatică, unde „OK” este afișat în ferestrele de dialog ca o confirmare sau acceptare.

Astăzi, indiferent dacă spui că „e totul OK” sau răspunzi „OK” la un mesaj, te alături unei tradiții lingvistice de aproape 200 de ani a unuia dintre cele mai cunoscute cuvinte din lume.

De ce e amuzant și remarcabil

Este fascinant că:

un sfat de umor tipografic dintr-un ziar a devenit un cuvânt global;

„OK” a trecut de la o glumă la un standard internațional de comunicare;

un slogan politic a transformat o simplă abreviere într-un fenomen lingvistic;

OK în limbile lumii

Astăzi, OK este utilizat în aproape orice limbă – ca termen de confirmare, acceptare, aprobare sau simplă consimțire. Este atât de omniprezent încât multe persoane nici nu-și mai pun întrebări despre originea lui… până acum