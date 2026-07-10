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Jurnalul.ro Timp liber Programul hramului de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. Credincioșii sunt așteptați pe 12 iulie 2026

Programul hramului de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. Credincioșii sunt așteptați pe 12 iulie 2026

de Redacția Jurnalul    |    10 Iul 2026   •   18:00
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Programul hramului de vară al Paraclisului Catedralei Naționale. Credincioșii sunt așteptați pe 12 iulie 2026
basilica.ro/Icoana Maicii Domnului „Prodromiţa”

Credincioșii din București sunt așteptați să participe la hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale, dedicat Icoanei Maicii Domnului Prodromița, sărbătoare prăznuită în fiecare an pe 12 iulie.

Manifestările liturgice vor începe sâmbătă dimineață, în ajunul sărbătorii, cu Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița, programat de la ora 08:00. După această slujbă va fi oficiată Sfânta Liturghie, urmată de Parastas.

În aceeași zi, de la ora 17:00, programul va continua cu slujbele Vecerniei, Litiei și Utreniei.

Duminică, ziua hramului, programul liturgic va debuta cu Slujba de sfințire a apei, urmată de Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița.

Sfânta Liturghie arhierească va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Începând cu ora 18:00, credincioșii vor putea participa la Paraclisul Icoanei Maicii Domnului Prodromița.

Icoana Maicii Domnului Prodromița și alte odoare ale paraclisului

Paraclisul Catedralei Naționale adăpostește o copie a Icoanei Maicii Domnului Prodromița, precum și un fragment din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, unul dintre marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, prăznuit la 13 noiembrie.

Pe lângă hramul de vară dedicat Icoanei Maicii Domnului Prodromița, paraclisul mai are două sărbători de hram: Învierea Domnului, considerat hramul principal, și Sfântul Ioan Gură de Aur, notează basilica.ro.

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Subiecte în articol: Catedrala Națională icoana Maicii Domnului credinciosi
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