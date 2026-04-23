3 semne importante că îți este mai bine singur decât într-o relație

Totuși, cercetările recente sugerează că realitatea este mult mai nuanțată. Pentru unele persoane, singurătatea nu este o lipsă, ci un context de echilibru și autocunoaștere.

Studiile psihologului Bella DePaulo, publicate în Journal of Family Theory and Review (2023), arată că diferențele de satisfacție între persoanele singure și cele aflate în relații sunt mult mai mici decât presupune percepția socială generală, mai ales atunci când singurătatea este o alegere conștientă.

Psihologii vorbesc tot mai des despre diferența dintre singurătatea impusă și cea asumată iar, în unele cazuri, a rămâne singur poate fi o decizie mai sănătoasă decât intrarea într-o relație din presiune socială sau nevoie de validare.

1. Atracție față de începuturi, nu de relații stabile

Pentru unele persoane, faza incipientă a unei relații – entuziasmul, incertitudinea, atenția intensă – este partea cea mai atractivă. Emoția începutului devine mai importantă decât construirea unei relații stabile.

Psihologia definește acest fenomen drept limerență, un tip de atașament intens, descris încă din anii ’70 de cercetătoarea Dorothy Tennov. Deși trăirile sunt reale, ele sunt adesea alimentate mai mult de anticipare și incertitudine decât de intimitate autentică.

În fazele timpurii ale unei relații, studiile de neuroimagistică au arătat tipare de activare cerebrală similare cu cele asociate comportamentelor compulsive. Creierul nu caută neapărat o conexiune stabilă, ci rezolvarea unei tensiuni emoționale.

Un semnal important apare atunci când interesul scade imediat după ce relația devine sigură și previzibilă. În astfel de cazuri, întrebarea relevantă nu este „de ce nu funcționează relațiile?”, ci ce anume este căutat, de fapt, în faza de început.

2. Valoarea personală depinde de statutul relațional

Un alt semn important apare atunci când starea de bine este influențată direct de faptul de a fi sau nu într-o relație. Pentru unele persoane, întrebări aparent banale precum „ai pe cineva?” devin surse de presiune și evaluare personală.

Psihologii numesc acest mecanism stimă de sine contingentă, adică o percepție a propriei valori dependentă de validarea externă. În acest context, singurătatea nu mai este doar o stare, ci o dovadă percepută a unei lipse.

Cercetările arată că persoanele care își bazează valoarea personală pe relații romantice tind să facă mai multe compromisuri în cuplu și să rămână mai des în relații nesatisfăcătoare.

Pe termen lung, problema nu este dorința unei relații, ci dependența de aceasta pentru validare. În lipsa unei identități stabile, relațiile devin mai degrabă un mecanism de reglare emoțională decât o alegere conștientă.

3. Repetarea acelorași tipare relaționale

Un alt indicator apare atunci când relațiile par să urmeze același scenariu, indiferent de partener: dezechilibru emoțional, nevoia de a te adapta constant sau sentimentul că relația este susținută de o singură persoană.

Teoria atașamentului explică aceste repetiții prin tipare formate timpuriu, care influențează modul în care sunt alese și trăite relațiile. Familiaritatea emoțională poate fi percepută de creier ca siguranță, chiar și atunci când este disfuncțională.

Problema este că aceste tipare sunt dificil de observat din interiorul unei relații, unde dinamica emoțională este deja activă. Comportamentele se justifică reciproc, iar cauza reală rămâne neclară.

Studiile arată că perioadele de singurătate pot ajuta la o mai bună clarificare a identității personale și la înțelegerea acestor tipare, tocmai prin absența presiunii relaționale.

Singurătatea ca spațiu de claritate, nu ca lipsă

Specialiștii subliniază că a fi singur nu este, în sine, un obiectiv, ci un context. Pentru unele persoane, însă, acest context devine esențial pentru dezvoltare emoțională și înțelegerea propriilor nevoi.

În acest sens, singurătatea nu este opusul unei relații, ci uneori condiția în care o relație viitoare poate deveni una aleasă, nu una necesară, notează psychologytoday.com.