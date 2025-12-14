5 lucruri simple pe care le face un bărbat care înșeală

Sondajele Asociației Americane pentru Terapie Maritală și Familială indică faptul că 15% dintre femeile căsătorite și 25% dintre bărbații căsătoriți au avut aventuri extraconjugale. Când sunt incluse relațiile fără act sexual, incidența crește cu aproximativ 20%. Acuratețea acestor statistici este o problemă recurentă din cauza surselor și metodelor diferite ale studiilor, iar auto-raportarea infidelității este nesigură.

Dacă un bărbat face aceste 5 lucruri, probabil că te va înșela din nou:

1. Te face să te simți un obiect

Sentimentele unei persoane care înșeală în mod repetat nu sunt ușor accesibile. Partenera sa va simți un obiect pentru plăcerea lui - sex, nu dragoste. Pornografie, iluzii, jucării sexuale și o varietate de metode de a interfera cu o conexiune adevărată.

Sexul nu mai este despre intimitate. Este o formă de divertisment sau validare. Așadar, este normal să nu te simți prețuită.

Opusul este să te simți iubită și prețuită în timpul actului sexual. Înseamnă că bărbatul aude sentimentele femeii și vrea să cunoască profunzimea inimii și sufletului ei. A face dragoste este o altă formă de comunicare și intimitate care contribuie la sentimentele de conexiune ale cuplului. Dacă această conexiune s-a pierdut, nu este un semn bun pentru ceea ce va urma.

2. Te dezechilibrează

Când sunt implicate cu un partener care înșală din nou, femeile au spus adesea că este ca și cum ar merge cu bicicleta pe o potecă și ar fi împinse. Apoi simt că trebuie să se urce din nou pe bicicletă pentru a-și găsi echilibrul. Acest sentiment își are originea în minciunile și viața dublă pe care le duc bărbații.

Bărbații sunt de obicei foarte buni la a-și ascunde activitățile exterioare, totuși partenerele lor simt că ceva nu este în regulă. Unele lucruri nu se leagă și, chiar și fără fapte evidente care să le susțină sentimentele, cu timpul femeile încep să se simtă în alertă și foarte sensibile la comportamente care nu au sens.

Când o femeie se află într-o relație cu un bărbat care fie a făcut o greșeală, fie este pe cale să facă o greșeală, intuiția ei va intra în alertă pentru a descoperi ce se întâmplă. Este posibil ca întrebările ei să ducă la descoperirea a ceva și că există probleme în cadrul relației.

Majoritatea bărbaților vor să se ocupe de problemă dacă nu sunt infideli compulsivi. A fi într-o relație duală nu este confortabil, nici minciuna nu este confortabilă pentru ei. Este neplăcut să descoperi aventura, totuși, în multe cazuri, bărbatul este dispus să-și corecteze greșelile și să îmbunătățească relația.

3. Dă vina pe tine, în loc să-și asume responsabilitatea

Ca și în cazul unei dependențe, bărbatul își învinovățește partenera pentru sentimentele și comportamentele sale, și nu își asumă responsabilitatea personală pentru niciuna dintre probleme sau neînțelegeri.

Un exemplu în acest sens este că femeia poate întreba un bărbat unde a fost. El învinovățește femeia pentru că este curioasă, exigentă sau vrea să îl controleze. Deodată, atenția se îndreaptă asupra ei.

În cazul unei greșeli, bărbatul se simte de obicei inconfortabil cu minciuna, își confruntă greșeala și își asumă responsabilitatea. Poate fi dezechilibrant pentru partenera sa, totuși depune eforturi pentru a corecta comportamentul. Consilierea în relații este cu siguranță recomandată pentru a descoperi ce a dus la problemă, iar cu ajutorul muncii, cuplul își poate reveni. Adesea, relația devine mai puternică datorită muncii depuse în urma aventurii.

4. Minte și păstrează secrete și despre alte lucruri

Dacă bărbatul a dezvoltat obiceiul de a minți și de a înșela, femeia va descoperi în cele din urmă și va găsi dovezi că se întâmplă ceva. Infidelul compulsiv tipic petrece mult timp manipulând sau comportându-se defensiv ori atacând verbal femeia, fără a-i permite niciodată să vadă profunzimea problemei.

Cel mai probabil, bărbatul a mințit chiar și despre lucruri mărunte de foarte mult timp. Soția este adesea șocată când află numărul de femei și durata de timp când a fost infidel.

În cazul unei aventuri ocazionale este dureros și necesită efort pentru a te recupera, dar un terapeut poate ajuta cuplul să înțeleagă cum s-a produs greșeala. Poate fi benefic să înțelegi dinamica și motivele pentru care are loc o aventură.

Aventura devine o modalitate prin care bărbatul se ocupa de o problemă din căsnicie. Acest lucru este atât de diferit de o dependență față de alți parteneri. Confruntarea și gestionarea neînțelegerilor, resentimentelor și problemelor de comunicare poate ajuta la rezolvarea problemei și la readucerea relației pe un curs pozitiv.

5. El contribuie la disfuncții în casa și relația ta

Infidelii compulsivi provin adesea dintr-o familie în care infidelitatea era predominantă la unul sau ambii părinți. Familia de origine modelează un comportament care susține ascunderea adevărului.

Fie că este vorba de sentimente, experiențe sau asumarea responsabilității personale, familiile demonstrează un stil de viață necinstit. Poate exista o asemenea cerere pentru perfecționism sau așteptări nerealiste încât persoana se simte rușinată de sentimentele, comportamentele și gândurile sale.

Infidelitatea compulsivă poate ajunge să formeze o copilărie foarte rigidă sau excesiv de permisivă. Abuzul sexual, abuzul fizic și alte dependențe sunt frecvente în istoria infidelului compulsiv. În interior se află o persoană foarte singură și nesigură.

Aventura unică s-ar putea să se fi dezvoltat din lipsa unei conexiuni fizice sau emoționale în cadrul căsniciei, dar istoria din cadrul familiilor de origine este de obicei mai stabilă și permite greșeli și învățare. Acest tip de atmosferă duce la o șansă mai bună de recuperare pentru cuplu.

Aventurile sunt dureroase și apar mult mai des decât și-ar dori oamenii. În cazul infidelilor compulsivi recuperarea necesită un angajament zilnic față de onestitate cu sine însuși și cu ceilalți. Procesul de recuperare este mult mai complex și trebuie să aprofundeze cauzele din copilărie.

Dependența sexuală sau infidelitatea compulsivă a fost estimată la aproximativ 10% din populație, iar acest număr pare să crească, posibil printr-o modalitate mai fiabilă de raportare și studiere a acestei dependențe și a comportamentelor aferente. Însă majoritatea oamenilor care înșală, chiar și cei care vor înșela din nou și din nou, nu sunt dependenți de sex.

Dacă un cuplu care se confruntă cu o aventură unică este dispus să depună efortul necesar, are ocazia să învețe din greșeală și să lucreze pentru un viitor sigur și plin de satisfacții, notează yourtango.com.