Arta iubirii care durează: Trăsătura care te ajută să îți menții dragostea de-a lungul timpului

Ne-am născut pentru a iubi. Acest sentiment de extaz pe care îl numim iubire romantică este adânc înrădăcinat în creierul uman. Așadar, de ce se estompează uneori iubirea într-un cuplu altfel compatibil?

Poate fi menținută pasiunea romantică după ani de liniștit bebeluși morocănoși, distrat rude enervante, râs la glumele proaste ale celuilalt și spălat șosetele urât mirositoare?

O descoperire surprinzătoare: Dragostea nu numai că durează, evoluează

O echipă de ecercetători au scanat creierele a 17 persoane în timp ce se uitau la o fotografie a iubitului/iubitei lor. Majoritatea aveau peste 50 de ani. Toți au susținut că sunt încă îndrăgostiți nebunește de partenerii lor, după o medie de 21 de ani de căsnicie.

Rezultatele au fost uimitoare. Psihologii susțin că sentimentul amețitor al iubirii romantice intense nu durează mai mult de 18 luni până la 3 ani - și majoritatea dintre noi credem asta. Însă acești bărbați și femei de vârstă mijlocie au prezentat o mare parte din aceeași activitate cerebrală ca și tinerii îndrăgostiți studiați cu ani înainte, indivizi care fuseseră îndrăgostiți intens timp de o medie de 7 luni.

Aceste două grupuri au prezentat o singură diferență importantă: printre iubiții pe termen lung, regiunile creierului asociate cu anxietatea nu mai erau active. În schimb, au prezentat activitate în zonele asociate cu calmul. Acești 17 participanți nu au fost singurii care și-au menținut această pasiune.

Singura trăsătură care duce la o dragoste de lungă durată

Ulterior au fost intervievați 315 bărbați și femei căsătoriți de mult timp, într-un sondaj telefonic. 46% au raportat că sunt încă „foarte intens îndrăgostiți” de soțul/soția lor.

Ceea ce au vrut să spună exact acești oameni la telefon prin „foarte intens îndrăgostiți”, oamenii de știință nu știu. ȘI, la fel de misterios, nimeni nu știe cum reușesc acești îndrăgostiți - sau oricine altcineva - să mențină vie pasiunea. Ni se spune constant că mariajele fericite se bazează pe o bună comunicare, valori comune, un sistem solid de sprijin, format din prieteni și rude, o copilărie fericită și stabilă, certuri corecte și o determinare încăpățânată.

Menținerea „iluziilor pozitive”

Dar într-un sondaj realizat pe 470 de studii, psihologul Marcel Zentner nu a găsit nicio combinație anume de trăsături de personalitate care să ducă la o poveste de dragoste pe termen lung între două persoane. A existat, totuși, o excepție: menținerea „iluziilor pozitive”.

Bărbații și femeile care continuă să susțină că partenerii lor sunt atractivi, amuzanți, buni și perfecți pentru ei rămân fericiți pe termen lung. Fenomenul se numește "iubire oarbă". Poate că această formă de autoamăgire este un dar de la natură - permițându-ne să triumfăm peste punctele dificile din parteneriatele noastre, potrivit yourtango.com.