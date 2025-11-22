Câine sau pisică, care te ajută să fii mai atractiv? Ce spune știința

De asemenea, muncești să ai mai multă încredere prin afirmații, iubire de sine și îngrijire de sine, deoarece este dovedit că oamenii își doresc un partener sigur pe el.

Toate acestea ajută dar dacă ar exista o altă modalitate, mai bună și mai împlinitoare, de a deveni mai atractiv pentru potențialii parteneri? Conform unui studiu realizat de Petsies, există! Și totul ține de tipul de animal de companie pe care îl ai.

Animalul de companie care te face mai atractiv

Un studiu a descoperit că femeile care au un câine de mărime medie sunt cele mai atractive.

În timpul studiului, aproximativ 1.000 de persoane au primit fotografii cu potențiali parteneri, ținând în brațe animale de companie de diferite dimensiuni și rase. Ceea ce au descoperit este că anumite tipuri de animale de companie fac oamenii să pară mai atractivi pentru cei care se uită la fotografii.

Cu siguranță, animalele de companie nu pot face pe cineva să pară mai atractiv pur și simplu ținându-le în brațe, dar pot păcăli psihologic oamenii să creadă că sunt mai atractivi deoarece asociază drăgălășenia animalului de companie cu stăpânul său. În plus, a avea un animal de companie arată că poți avea grijă nu numai de tine, ci și de o altă ființă, ceea ce poate fi foarte atractiv pentru un potențial partener.

Concluziile au variat ușor în funcție de sex. Pentru femei, animalul de companie care le-a sporti atracția pentru participanți a fost un câine de talie medie, femeile fiind percepute ca fiind cu aproximativ 7% mai atractive în fotografiile care țineau unul în brațe! Din păcate, cele care țineu în brațe pisici au fost clasate cu cea mai mică creștere a atractivității în rândul femeilor.

În ceea ce privește bărbații, cei care țineau în brațe căței erau considerați cei mai atractivi, câinii mici venind pe locul doi și câinii mari pe ultimul loc. Aceștia erau percepuți ca fiind cu 30% mai atractivi de către femei dacă aveau un cățeluș în brațe.

Probabil acesta este motivul pentru care oamenii de pe aplicațiile de dating folosesc animale de companie în fotografiile, fără să realizeze că există o știință în spatele acestui lucru.

Alte studii arată că animalele de companie pot juca un rol major în viața amoroasă a proprietarilor lor.

În colaborare cu PetSmart, cercetătorii au chestionat peste 1.000 de proprietari singuri de animale de companie despre modul în care acestea îi ajută să găsească potențiali parteneri. Rezultatele au arătat că 35% dintre femei și 26% dintre bărbați au declarat că sunt mai atrași de cineva care deține un animal de companie, confirmând concluziile studiului Petsies.

Pe de altă parte, 75% dintre femei și 54% dintre bărbați au spus că nu ar ieși cu cineva căruia nu-i plac animalele de companie. Pare a fi un semnal de alarmă imens pentru majoritatea oamenilor, potrivit yourtango.com.

